Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
31 Июля , 03:05

Халыҡ әүҙем ял итһен өсөн

Ауылдарҙа ла шарттар яҡшыра.

Халыҡ әүҙем ял итһен өсөнХалыҡ әүҙем ял итһен өсөн
Халыҡ әүҙем ял итһен өсөн

Башҡортостанда “Йәшәү өсөн инфраструктура” милли проектының (национальный проект “Инфраструктура для жизни”) “Уңайлы ҡала мөхитен булдырыу” федераль проектын тормошҡа ашырыу дауам итә. Республикабыҙҙың ауыл биләмәләрендә заманса йәмәғәт киңлектәре барлыҡҡа килә, унда йәшәүселәр спорт менән шөғөлләнә, ғаиләһе менән ял итә ала. Был турала республикабыҙҙың Торлаҡ-коммуналь министрлығы хәбәр итә.

Бөрйән районының Иҫке Собханғол ауылында йәмәғәт биләмәһен төҙөкләндереү дауам итә. Проект сиктәрендә бында заманса ял урыны барлыҡҡа килә: тротуарҙар эшләнәсәк, хәүефһеҙ балалар майҙансыҡтары булдырыласаҡ, уйын ҡорамалдары ҡуйыласаҡ, яҡтыртыу системаһы яңыртыласаҡ һ.б.

Шүлгән ауылында ла әүҙем ял өсөн биләмә булдырыла. Унда универсаль спорт зонаһы барлыҡҡа килә. Футбол, баскетбол һәм башҡа спорт төрҙәре менән шөғөлләнергә була.

Йәмәғәт биләмәләрен төҙөкләндереп ҡалала ғына түгел, ауылдарҙа ла халыҡ өсөн уңайлы шарттар тыуҙырыла. Милли проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путиндың ҡарары буйынса тормошҡа ашырыла. 

Автор фотоһы.

 

 

Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика