Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
31 Июля , 05:35

Заводта һаҡсыл ҡоралдар ҡулланыла

Был иһә эш һөҙөмтәһен  арттырырға булышлыҡ итә.

Заводта һаҡсыл ҡоралдар ҡулланылаЗаводта һаҡсыл ҡоралдар ҡулланыла
Заводта һаҡсыл ҡоралдар ҡулланыла

Башҡортостандың “Гриллд” заводына һаҡсыл ҡоралдар индереү мунса мейестәрен етештереүҙе ике тапҡыр арттырырға булышлыҡ иткән. Предприятиела эш процестары “Һөҙөмтәле һәм конкурентлы иҡтисад” милли проектына (национальный проект “Эффективная и конкурентная экономика”) ярашлы ҡулайлаштырылды, тип хәбәр итә хеҙмәт етештереүсәнлеге тармағындағы Төбәк компетенциялар үҙәге.

Төбәк компетенциялар үҙәге эксперттары менән берлектә һаҡсыл етештереү ҡоралдарын индереү ағымға тәрән анализ эшләргә мөмкинлек бирҙе, тар урындарҙы асыҡларға ярҙам итте, системалы яҡшыртыу планын булдырҙы.

Предприятиеның төп әйберҙәренең береһе - L сериялы мейестәрҙе етештереү производствоһын ҡулайлаштырыу пилот проектына әүерелде. Һөҙөмтәлә пилот линияһында етештереү тәүлегенә 3-тән 5 берәмеккә тиклем артты.

Проект сиктәрендә “Гриллд” хеҙмәткәрҙәре һаҡсыл етештереүҙең төп программалары буйынса уҡыуҙар үтте. Был иһә пилот участкаһында ғына һөҙөмтәләргә өлгәшеп ҡалмаҫҡа, ә барлыҡ предприятиела оҙайлы системалы үҙгәрештәр өсөн нигеҙ һалырға булышлыҡ итте.

“Һөҙөмтәле һәм конкурентлы иҡтисад” милли проектының маҡсаты – иҡтисадты, финанс баҙарын үҫтереү, эшҡыуарлыҡҡа ярҙам итеү һәм башҡалар. Милли проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса тормошҡа ашырыла.

 

Автор фотоһы.

 

Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика