Нуриман районында теплица комплексы төҙөлә

«Экологик именлек» милли проектына ярашлы Нуриман районында үҫентеләр үҫтереү өсөн заманса теплица комплексы эшләй башлаясаҡ. Уның төп бурысы – йыл һайын 1,2 миллионға тиклем ябыҡ тамыр системалы үҫенте етештереү, тип хәбәр иттеләр район хакимиәтенән.
Яңы комплекс йәш ҡарағайҙар, шыршылар һәм башҡа ағастарҙың үҫеше өсөн идеаль шарттар булдырырға мөмкинлек биргән алдынғы ҡорамалдар менән йыһазландырыласаҡ. Автоматлаштырылған һыу һибеү рампалары һәр үҫемлекте кәрәкле күләмдә дым менән тәьмин итә, ә күләгәләү системаһы үҫентеләрҙе ҡояш эҫеһенән һаҡлай. Был алым етештереү күләмен арттырып ҡына ҡалмай, ә буласаҡ ағастың юғары сифатын гарантиялай.
"Бында үҫтерелгән һәр миллион үҫенте бер нисә йылдан гектар-гектар сәләмәт, ныҡлы урманға әүереләсәк. Ул Башҡортостан һәм бөтә ил халҡының күп быуындарына хеҙмәт итәсәк, һауаны таҙартасаҡ, тупраҡты һаҡлаясаҡ һәм беҙгә үҙенең матурлығын бүләк итәсәк», – тип билдәләне Нуриман районы хакимиәте башлығы Вилдан Ситдиҡов.
«Экологик именлек» милли проекты (национальный проект «Экологическое благополучие») тирә-яҡ мөхит тураһында хәстәрлек күрә һәм уны кешеләр өсөн уңайлы итә. Эш бер юлы бер нисә йүнәлеш буйынса бара: ҡалдыҡтарҙы сорттарға айырыу һәм эшкәртеү өсөн инфраструктура булдырыу, сүплектәрҙе бөтөрөү һәм һыу ятҡылыҡтарын таҙартыу, урмандарҙы һаҡлау, атмосфераға ташландыҡтарҙы кәметеү, экологик туризмды үҫтереү һәм биологик төрлөлөктө һаҡлау.
Яңыртылған милли проекттар РФ Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.
Наил Акмеев фотоһы.