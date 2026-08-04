Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
4 Августа , 05:30

Йәштәр яңы һөнәргә өйрәнә

Пилотһыҙ авиасистемалары буйынса йәйге смена асыла

Йәштәр яңы һөнәргә өйрәнәЙәштәр яңы һөнәргә өйрәнә
Йәштәр яңы һөнәргә өйрәнә

Башҡортостанда “Аврора” таланттарҙы үҫтереү үҙәгендә пилотһыҙ авиация системалары буйынса йәйге профиль смена ойшторола. Бындай сараларҙы үткәреү “Пилотһыҙ авиация системалары” милли проекты бурыстарына тап килә (национальный проект “Беспилотные авиационные системы”). Был турала төбәктең Сәнәғәт һәм энергетика министрлығы хәбәр итә.

Смена барышында унда ҡатнашыусылар пилотһыҙ осоу аппараттарының ҡоролошо менән танышасаҡ. Пилотлау нигеҙҙәрен үҙләштерәсәк, профессионал симуляторҙарҙа эшләргә өйрәнәсәк, дронға идара итеүҙә үҙҙәренең көстәрен һынаясаҡ.

Программала шулай уҡ дрон-болу буйынса  дәрестәр үткәреү ҡаралған. Унда үҫмерҙәр аппаратты осороу, ултыртыу, бейеклегенә, йүнәлешенә  идара итеү нескәлектәрен өйрәнә.

Бынан тыш пилотһыҙ осоу технологияһының тарихы тураһында лекциялар ойоштороласаҡ. Балалар шулай уҡ сәнәғәттә, ауыл хужалығында, төҙөлөштә, логистикала һәм башҡа тармаҡта дрондарҙы ҡулланыу перспективаһы тураһында беләсәк.

“Пилотһың авиация системалары” милли проекты ярҙамында граждандар беспилотниктары ла булдырыла һәм файҙаланыла. Яңыртылған милли проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путиндың ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.

Фото: Гөлдәр Яҡшығолованыҡы.

Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика