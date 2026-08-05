Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
5 Августа , 04:30

Күмертауҙағы 6-сы мәктәп тулыһынса яңырҙы

1 сентябрҙән мәктәп меңгә яҡын уҡыусыны ҡабул итәсәк. Мәктәптә Эске эштәр министрлығының кадет кластары уңышлы эшләй, ә 2026 йылдан медицина йүнәлеше асыла. Яңыртылған база инновациялы программалар индерергә мөмкинлек бирәсәк. 

Күмертауҙағы 6-сы мәктәп тулыһынса яңырҙыКүмертауҙағы 6-сы мәктәп тулыһынса яңырҙы
Күмертауҙағы 6-сы мәктәп тулыһынса яңырҙы

Күмертау ҡалаһында «Йәштәр һәм балалар» милли проекты (национальный проект «Молодежь и дети») ярҙамында 6-сы мәктәпте реконструкциялау тамамлана. Был хаҡта ҡала хакимиәтендә хәбәр иттеләр.

Бинаны тулыһынса ремонтланылар һәм заманса хәүефһеҙлек системалары менән йыһазландырҙылар. Инженер селтәрҙәре, ҡыйыҡ, тәҙрәләр һәм ишектәр алмаштырылған, фасад яңыртылған. Мәктәп тирәһендәге биләмә лә тәртипкә килтерелгән, яңы спорт майҙансығы йыһазландырылған.

1 сентябрҙән мәктәп меңгә яҡын уҡыусыны ҡабул итәсәк. Мәктәптә Эске эштәр министрлығының кадет кластары уңышлы эшләй, ә 2026 йылдан медицина йүнәлеше асыла. Яңыртылған база инновациялы программалар индерергә мөмкинлек бирәсәк, шулар иҫәбендә – БПЛА-ға идара итергә өйрәтеү, яһалма зиһен нигеҙҙәре, хәрби әҙерлек һәм «тулы көн мәктәбе» форматы.

– Уҡыусыларыбыҙҙы һәм, әлбиттә, беренсе класҡа киләсәк бәләкәстәрҙе көтәбеҙ. Беҙ капиталь ремонт тамамланыуын оҙаҡ көттөк, һәм бына, ниһайәт, был көн яҡынлаша. Яңыртылған мәктәптә балаларыбыҙ ҙур дәрт һәм тырышлыҡ менән уҡыр, тип ышанам, – ти мәктәп директоры Марина Дерягина.

Фото: "Башинформ". 

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика