Көнбағыш һәм рапс шроты эскпортҡа оҙатылған

Башҡортостан Республикаһының май экстракцияһы предприятиелары 2026 йыл башынан алып 33,5 мең тоннанан ашыу көнбағыш һәм рапс шротын экспортҡа сығарған. Тышҡы баҙарға агросәнәғәт комплексы продукцияһы “Халыҡ-ара кооперация һәм экспорт” (национальный проект “Международная кооперация и экспорт”) милли проекты маҡсаттарына ярашлы оҙатыла. Был хаҡта төбәктең Ауыл хужалығы министрлығынан хәбәр иттеләр.
Әйтергә кәрәк, көнбағыш һәм рапс шроты ауыл хужалығы малдары һәм ҡош-ҡорт өсөн юғары протеинлы мал аҙығы өҫтәмәләре булараҡ ҡулланыла. Шишмә ҡасабаһында һәм Маячный ауылында предприятиелар етештергән продукция Әзербайжан Республикаһына, Төркмәнстанға һәм Мароккоға оҙатылды.
Рәсәй ауыл хужалығын күҙәтеү хеҙмәтенең территориаль идаралығы мәғлүмәттәре буйынса, көнбағыш һәм рапс орлоҡтарын үҫемлек майҙарына эшкәртеү продукцияһы тикшереүҙәр комплексын үткән. Хәүефле организмдарҙың карантиндағы продукцияһында энтомологик, гербологик һәм микологик экспертиза һөҙөмтәләре буйынса асыҡланмаған.
Ауыл хужалығы малдары һәм ҡош-ҡорт өсөн аҙыҡ өҫтәмәләре импортер илдәрҙең ГОСТ, фитосанитар һәм ветеринария хәүефһеҙлеге талаптарына тап килә. Экспорт продукцияһына 475 экспорт фитосанитария сертификаты бирелгән.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, милли проект буйынса 2030 йылға ауыл хужалығы продукцияһын сит илгә оҙатыу күләмен 2021 йылғы кимәлгә ҡарата 1,5-2 тапҡырға арттырырға кәрәк.
Яңыртылған милли проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путиндың ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!