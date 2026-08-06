Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
6 Августа , 02:30

Һәр баланы ҡараясаҡтар

Ошо хаҡта Башҡортостандың Һаулыҡ һаҡлау министрлығынан хәбәр иттеләр

Һәр баланы ҡараясаҡтарҺәр баланы ҡараясаҡтар
Һәр баланы ҡараясаҡтар

Стәрлетамаҡта балаларға медицина ярҙамын күрһәтеү өсөн мобиль диагностикалау үҙәге эшләй башланы.

Был “Ғаилә” милли проекты (национальный проект “Семья”) бурыстарын тормошҡа ашырыуға ярашлы мөмкин булды. Ошо хаҡта Башҡортостандың Һаулыҡ һаҡлау министрлығынан хәбәр иттеләр.

Комплекс заманса “ГАЗ Соболь” ватан автомобилендә урынлашҡан. Ул юғары технологиялы медицина ҡорамалдары менән йыһазландырылған. Сығып эшләү хеҙмәтенең төп маҡсаты – йыраҡ төбәктәрҙәге балаларға беренсел медицина-санитария ярҙамынан файҙаланыу сифатын күтәреү. Хәҙер педиатрҙар һәм тар белгестр ҡала эргәһендәге генә түгел, балалар табиптары булмаған йыраҡ тораҡтарға ла сыға.

- Мобиль бригада иҫкәртеү ҡарауҙарын тикшереү, диспансерлаштырыу, шулай уҡ йәшәү урыны буйынса кәңәштәр бирәсәк. Был башланғыс һәр балаға, йәшәү урынына ҡарамаҫтан, тигеҙ сифатлы медицина ярҙамын күрһәтәсәк, - тип белдерҙе Стәрлетамаҡтағы 1се ҡала клиник дауаханаһы баш табибы Илшат Яппаров.

Сығанаҡ, фото: БР Һаулыҡ һаҡлау министрлығы.

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ! 

 

Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика