Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
11 Августа , 12:15

20 ҡала һәм районда оло йәштәгеләр өсөн аралашыу үҙәктәре эшләй

Үҙәктәрҙә компьютер ҡулланырға, финанс мәсьәләләрен аңларға, спорт менән шөғөлләнергә, оҫталыҡ дәрестәрендә ҡатнашырға, китаптар тураһында фекер алышырға һәм шиғырҙар уҡырға өйрәнергә мөмкин. 

20 ҡала һәм районда оло йәштәгеләр өсөн аралашыу үҙәктәре эшләй20 ҡала һәм районда оло йәштәгеләр өсөн аралашыу үҙәктәре эшләй
20 ҡала һәм районда оло йәштәгеләр өсөн аралашыу үҙәктәре эшләй

Башҡортостанда өлкән быуын кешеләре өсөн 20 аралашыу үҙәге эшләй. Улар Рәсәй Социаль фондының республика буйынса бүлексәһенең клиент хеҙмәттәре базаһында асылған. Бында ваҡытты ҡыҙыҡлы үткәрергә, яңылыҡтар уртаҡлашырға һәм дуҫтар табырға теләүселәр килә. Бындай киңлектәрҙе үҫтереү «Ғаилә» милли проектын (национальный проект «Семья») тормошҡа ашырыу сиктәрендә дауам итә. Был хаҡта Башҡортостандың Ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығынан хәбәр иттеләр.

Үҙәктәрҙә компьютер ҡулланырға, финанс мәсьәләләрен аңларға, спорт менән шөғөлләнергә, оҫталыҡ дәрестәрендә ҡатнашырға, китаптар тураһында фекер алышырға һәм шиғырҙар уҡырға өйрәнергә мөмкин. Бында баҡса уңышынан күргәҙмәләр, пикниктар ойошторола, ололар аквапарктарға, Ҡазанға, Удмуртияға, Мари Иле Республикаһына һәм башҡа төбәктәргә экскурсияларға йөрөй. Үҙәктәр үҙҙәре лә фестивалдәр ойоштора һәм дөйөм республика сараларында ҡатнаша.

Күп кенә килеүселәр «көмөш» ирекмәндәр булып китә: маскировка селтәрҙәре үрә, махсус хәрби операция яугирҙәренә ярҙам итә, хәйриә акцияларында ҡатнаша.

Фото: https://vk.ru/public221003719

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика