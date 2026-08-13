Иң көслө спортсылар берләште

Өфөлә Рәсәй халыҡтары спартакиадаһы сиктәрендә фехтование буйынса ярыштар башланды, тип хәбәр иттеләр ҡала округы хакимиәтенән. Уларҙы үткәреү күмәк спортты үҫтереүгә булышлыҡ итә, был “Рәсәй спорты” дәүләт программаһының маҡсаттарына тап килә.
Турнир 10-18 августа Башҡортостан Республикаһының фехтование үҙәгендә үтә һәм илдең 24 төбәгенән 570 иң көслө спортсыны берләштерә. Ҡатнашыусылар араһында олимпия чемпиондары, шулай уҡ Рәсәй һәм Европа чемпионаттары призерҙары бар. Улар шәхси һәм команда ярыштарында өс төр ҡорал буйынса миҙалдар өсөн уҙыша: рапира, шпага һәм ҡылыс.
“Рәсәй спорты” дәүләт программаһы (госпрограмма “Спорт России”) физик әүҙемлек менән шөғөлләнеү өсөн шарттар булдырыуға һәм яҡшыртыуға, күмәк спортты популярлаштырыуға һәм рәсәйҙәрҙең йәшәү сифатын яҡшыртыуға йүнәлтелгән.
Илдә тейешле инфраструктура киңәйә, күмәк саралар үткәрелә, “Хеҙмәткә һәм оборонаға әҙер” Бөтә Рәсәй физкультура-спорт комплексы тормошҡа ашырыла, шулай уҡ балалар араһында күнекмәләр өсөн яңы мөмкинлектәр барлыҡҡа килә. Программа РФ Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.
Фото: Руслан Хәбибовтың социаль селтәрҙәге сәхифәһенән.