Башҡортостанда ҡатын-ҡыҙҙар клубтарының 30-ҙан ашыу ағзаһы үҙ эшен асҡан

Йыл башынан Башҡортостанда “Работа России” (Рәсәй эше) мәшғүллек үҙәктәренә ҡараған ҡатын-ҡыҙҙар клубтарының 30-ҙан ашыу ағзаһы үҙ эшен асҡан, тип хәбәр иттеләр төбәктең Ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығынан. Клубтар эшмәкәрлеге "Кадрҙар" (национальный проект “Кадры”) милли проекты маҡсаттары менән тура килә.
— Республикала өс меңдән ашыу ҡатын-ҡыҙ түңәрәктәргә ҡушылды, йыл башынан алып 300-ҙән ашыу осрашыу үткәрелде. Эш һөҙөмтәһе лә күп нәмә тураһында һөйләй: йыл башынан 93 ҡатын-ҡыҙ һөнәри уҡыуға ебәрелгән, 50-һе эшкә урынлашҡан, 33-ө үҙ эшен асҡан. Беҙ әсәләргә, студент ҡыҙҙарға, ил һаҡлаусыларҙың ҡатындарына һәм әсәләренә эш табыуҙа ғына ярҙам итеп ҡалмайбыҙ, ә үҙҙәрендә ышаныс тыуҙырыу, яңы белем алыу, ғөмүмән, һәр этапта ла булышлыҡ итәбеҙ, — тип билдәләне республиканың ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министры Ольга Кабанова.
Ҡатын-ҡыҙҙар түңәрәктәрендә ҡатнашыусылар психологик ярҙам ала, танышлыҡтар даирәһен киңәйтә, хеҙмәт баҙары стратегияһын төҙөргә, ҡиммәтле бәйләнештәр булдырырға өйрәнә. Республиканың һәр ҡалаһында һәм районында "Работа России" (Рәсәй эше) мәшғүллек үҙәгенең урындағы филиалдарында осрашыуҙар үтә. Программа профориентацияны, социаль яраҡлашыуҙы, һөнәри белем биреүҙе, дәүләт ярҙамы программаларында ҡатнашыуҙы үҙ эсенә ала. Проект партнерҙары һәм хөкүмәт вәкилдәре даими рәүештә клуб эшмәкәрлегенә ҡушыла, түңәрәк өҫтәлдәрҙә һәм эксперт сессияларында ҡатнаша.
“Кадрҙар” (национальный проект “Кадры”) милли проекты белем биреүҙең, компанияларҙың, дәүләттең берҙәм эшмәкәрлеге арҡаһында эш биреүселәрҙең ихтыяжын һөҙөмтәле һәм һөҙөмтәле ҡәнәғәтләндерерлек белгестәр әҙерләргә ярҙам итәсәк. 2029 йылға бөтә мәшғүллек хеҙмәте селтәрен яңыртыу планлаштырыла – яңы “Рәсәй эше” кадрҙар үҙәктәре асыласаҡ. Был башланғыстар ярҙамында предприятиеларға адреслы ярҙам күрһәтеләсәк, ә эш эҙләүселәргә эш табыуҙа, карьера юлын төҙөүҙә, һөнәри белемен яңыртыуҙа йәки яңы, ихтыяжлы оҫталыҡ йыйынтығын үҙләштереүҙә ярҙам күрһәтеләсәк.
Яңыртылған милли проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путин ҡарары менән 2025 йылдан башлап тормошҡа ашырыла.
"Башҡортостан" гәзитенең МАХ рәсми каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan