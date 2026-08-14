27 августа Рәсәй экспорт үҙәге Башҡортостан эшҡыуарҙары өсөн “Таиланд: продукцияны сертификатлау һәм брендты теркәү тураһында” махсуслаштырылған вебинар үткәрә.
Сара ”Халыҡ-ара кооперация һәм экспорт” милли проектын (национальный проект “Международная кооперация и экспорт”) тормошҡа ашырыу сиктәрендә ойошторолған һәм төбәк компанияларына Көньяҡ-Көнсығыш Азия баҙарына сыҡҡанда төп кәртәләрҙе еңеп сығырға ярҙам итеүгә йүнәлтелгән. Был хаҡта республиканың Тышҡы иҡтисади бәйләнештәр һәм конгресс эшмәкәрлеге министрлығынан хәбәр иттеләр.
– Беҙҙең сит ил вәкиллектәре тәжрибәһе бер эшҡыуарҙың уңышы бөтә төбәк өсөн тотош йүнәлеш аса алыуын иҫбатлай. Хәҙер беҙ Таиланд баҙарында ҙур потенциал күрәбеҙ. 2025 йыл йомғаҡтары буйынса был илдең Башҡортостан экспортындағы өлөшө 18,2 процентҡа еткән, өҫтәүенә бөтә күләм аҙыҡ-түлек секторына тура килгән. Беҙҙең бурыс – бизнесты теория менән генә түгел, ә халыҡ-ара аренаға сығыу өсөн ғәмәли инструменттар менән тәьмин итеү. Беҙ интеллектуаль милекте сертификатлауға һәм яҡлауға айырыуса иғтибар бүләбеҙ: бында эште башлағанда хаталар яһарға ярамай, – тип белдерҙе Башҡортостандың тышҡы иҡтисади бәйләнештәр һәм конгресс эшмәкәрлеге министры Маргарита Болычева.
Вебинар аҙыҡ-түлек, төҙөлөш материалдары, медицина изделиелары етештереүселәргә, шулай уҡ Таиландта үҙ брендын теркәргә һәм яҡларға ниәтләгән компанияларға йүнәлтелгән. Рәсәй эксперт үҙәгенә эксперт ярҙамы үҙәге эксперттары һәм “Интелайт” компанияһының патент вәкилдәре продукцияның тап килеүен баһалау буйынса ғәмәлдәге аҙымдарҙы, маркировкалау талаптарын һәм тауар билдәһен теркәү процедураһын тикшерәсәк. Ҡатнашыусылар штрафтарҙан, поставкаларҙы туҡтатыуҙан һәм продукцияны блокировкалауҙан нисек ҡотолорға, шулай уҡ Рәсәй экспорт үҙәгенең ниндәй хеҙмәттәре ваҡытты һәм сараларҙы артыҡ сарыф итмәҫкә ярҙам итәсәген беләсәк.
Айрат Нурмөхәмәтов фотоһы (архивтан).