Бәләкәй инновацион предприятиелар фәнде үҫтереүгә 30 миллион һум аласаҡ

Башҡортостандың бәләкәй инновацион предприятиелары сит ил программа тәьминәтен һәм аппарат комплекстарын импортты алмаштырыуға йүнәлтелгән Рәсәй һанлы ҡарарҙарын әҙерләү өсөн Инновацияларға булышлыҡ итеү фондынан финанс ярҙамы аласаҡ. Был сара “Фән һәм бизнес" Ун йыллыҡ фән һәм технологиялар ("Наука и бизнес" Десятилетия науки и технологий) инициативаһы сиктәрендә үҙ-ара файҙалы хеҙмәттәшлек өсөн дәүләт менән бизнестың үҙ-ара килешеп эш итеү буйынса бурыстарға яуап бирә, тип хәбәр иттеләр Башҡортостан Республикаһының “Фән-белем биреү үҙәге” идара итеүсе компанияһында.
Конкурс һатыу тәжрибәһе булған предприятиеларға производствоны диверсификациялауға һәм фәнни тауарҙы һатыуҙың яңы баҙарҙарын үҙләштереүгә ярҙам итәсәк.
– “Үҫеш - һанлы технологиялар” һанлы конкурсы бизнес өсөн генә түгел, кадрҙар әҙерләү системаһы өсөн дә мөһим. Бәләкәй предприятиелар импортты алмаштырыусы тауарҙарға сығанаҡтар алғас, университеттар студенттарҙы ғәмәлдәге проект бурыстарына йәлеп итеү мөмкинлегенә эйә була. Был буласаҡ инженерҙарға һәм программистарға абстракт технологияларҙы түгел, ә иртәгә илдең һанлы үҙаллылығын билдәләйәсәк аныҡ ҡоралдарҙы үҙләштерергә мөмкинлек бирә, — тип билдәләне Башҡортостандың фән һәм юғары белем биреү буйынса дәүләт комитеты рәйесе Светлана Мостафина.
“Үҫеш - һанлы технологиялар” конкурсында ҡатнашыу (2-се сират) 30 миллион һумға тиклем түләүһеҙ һәм кире ҡайтарылмаҫлыҡ грант алыу мөмкинлеген бирә. Шул уҡ ваҡытта аҡсаға НДС һәм табышҡа һалым һалынмай. Проектты 12 – 18 айҙа тормошҡа ашырырға мөмкин, ә бурыстарҙы оператив үтәгәндә ваҡытты туғыҙ айға тиклем ҡыҫҡартырға мөмкин.
– Дәүләт инновацион ҡарарҙарға мохтаж булған кеүек, уларҙы тормошҡа ашырыу өсөн бизнесҡа ла финанс ярҙамы талап ителә. Тап ошо мәсьәләне Фән һәм технологиялар ун йыллығы сиктәрендә “Фән һәм бизнес” инициативаһы хәл итә, үҙ алдына тикшеренеүселәрҙе һәм эшләүселәрҙе йәмғиәттең һәм илдең мөһим бурыстарын хәл итеүгә йәлеп итеү маҡсатын ҡуя. Инновацияларға булышлыҡ итеү фонды конкурсы был стратегик мөһим маҡсатҡа яуап бирә. Мәҫәлән, республика ИТ-компаниялары үҙ идеяларын тормошҡа ашырыу, яңы баҙарҙарға сығыу, төбәк иҡтисадын нығытыу һәм ватан тауарҙарын импортты алмаштырыуға булышлыҡ итеү мөмкинлегенә эйә, – тип билдәләне республиканың “Фән-белем биреү үҙәге” идара итеүсе компанияһы директоры Андрей Кулаков.
Ғаризаны 24 авгусҡа тиклем Евразия “Фән-белем биреү үҙәге” сайтында “Ярҙам саралары навигаторы” аша бирергә мөмкин.
Фото: nocrb.ru.