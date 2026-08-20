Бишбүләк районының спорт мәктәбенә яңы автобус тапшырылды

“Рәсәй спорты”дәүләт программаһын (государственная программа “Спорт России”) тормошҡа ашырыу барышында Бишбүләк ауылының “Парус” спорт мәктәбе яңы автобус алды, тип хәбәр иттеләр Бишбүләк районы хакимиәтендә. Транспорт асҡыстары Өфөлә фехтование буйынса Рәсәй халыҡтары спартакиадаһын асыу тантанаһында Фехтование үҙәге майҙансығында тапшырылды.
– Беҙҙең өсөн автобус бик кәрәк ине. Элек үҙ транспортыбыҙ булмау сәбәпле, ярыштарға йөрөү өсөн райондың белем биреү учреждениеларынан ҡуртымға автобустар алырға мәжбүр булдыҡ. Был бик күп логистик ҡатмарлыҡтар тыуҙыра һәм турнирҙарҙа ҡатнашыуыбыҙҙы сикләй ине. Хәҙер, үҙ автобусыбыҙ барлыҡҡа килгәс, беҙ теләһә ниндәй стартҡа оператив сыға аласаҡбыҙ, был беҙҙең районда спортты үҫтереү өсөн стимул буласаҡ, — тип билдәләне спорт мәктәбе директоры Лев Агеев.
Яңы автобус балалар алдында төбәк-ара турнирҙарҙа ҡатнашыу, башҡа ҡалаларҙан килгән дәғүәселәр менән тәжрибә уртаҡлашыу һәм спорт оҫталығын күтәреү өсөн күберәк мөмкинлектәр аса. Был мәктәптең үҫешендә генә түгел, ә райондың бөтә спорт тормошонда мөһим аҙым.
“Рәсәй спорты” дәүләт программаһы физик әүҙемлек менән шөғөлләнеү өсөн шарттар булдырыуға һәм яҡшыртыуға, күмәк спортты популярлаштырыуға һәм рәсәйҙәрҙең йәшәү сифатын яҡшыртыуға йүнәлтелгән. Илдә тейешле инфраструктура киңәйә, күмәк саралар үткәрелә, “Хеҙмәткә һәм оборонаға әҙер” бөтә Рәсәй физкультура-спорт комплексы тормошҡа ашырыла, шулай уҡ балалар араһында күнекмәләр өсөн яңы мөмкинлектәр барлыҡҡа килә. Программа РФ Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.
Фото: "Башҡортостан" ДТРК-һы.