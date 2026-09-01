Йыл башынан 927 тонна ҡош ите оҙатылған

Башҡортостандағы ҡошсолоҡ продукцияһы етештереү һәм эшкәртеү буйынса эре ауыл хужалығы предприятиеһы 2026 йыл башынан экспортҡа 927 тонна туңдырылған ҡош ите оҙатты. Тышҡы сауҙаны үҫтереү “Халыҡ-ара кооперация һәм экспорт” милли проекты бурыстарына һәм маҡсаттарына яуап бирә.
Продукция Азербайжан һәм Үзбәкстан илдәренә ебәрелде. Былтырғы ошо осор менән сағыштырғанда оҙатылған тауар күләме 2,5 тапҡырға күберәк тәшкил итте.
“Россельхознадзор”ҙың территориаль идаралығы мәғлүмәттәренә ҡарағанда, туңдырылған ҡош ите экспортҡа аҙна һайын ебәрелә. Продукция оҙатыр алдынан лаборатор тикшеренеүҙәр үтә.
“Халыҡ-ара кооперация һәм экспорт” (нацпроект «Международная кооперация и экспорт») милли проекты илдең сеймалға ҡарамаған экспортын арттырыуға һәм производство кооперацияһын сит илпартнерҙары менән берлектә үҫтереүгә йүнәлтелгән. 2030 йылға сеймалға, энергетикаға ҡарамаған тауарҙарҙың экспорт күләмен 2023 йылғы күрһәткес менән сағыштырғанда кәм тигәндә өстән ике өлөшкө арттырыуҙы тәьмин итергә кәрәк.
Рәсәй Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса яңы милли проект 2025 йылдың 1 ғинуарынан тормошҡа ашырыла.
Фото:"Башҡортостан" дәүләт телерадиокомпанияһы.