Башҡортостан
+27 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
3 Сентября , 07:30

Тәҙрә етештереүсе ойошма эш һөҙөмтәлелеген арттыра

Компетенциялар үҙәге белгестәре предприятие командаһы менән бергә етештереүҙәге проблемаларҙы асыҡлау һәм уларҙы хәл итеү мөмкинлектәрен эҙләй

Тәҙрә етештереүсе ойошма эш һөҙөмтәлелеген арттыраТәҙрә етештереүсе ойошма эш һөҙөмтәлелеген арттыра
Тәҙрә етештереүсе ойошма эш һөҙөмтәлелеген арттыра

Өфөлә тәҙрә конструкциялары эшләп сығарыусы «Створ» предприятиеһы «Һөҙөмтәле һәм конкурентлы иҡтисад» милли проектының (национальный проект “Эффективная и конкурентная экономика”) “Хеҙмәт етештереүсәнлеге” федераль проектында ҡатнаша, тип хәбәр итә республиканың Иҡтисади үҫеш һәм инвестиция сәйәсәте министрлығы. Хәҙер компанияла эш һөҙөмтәлелеге тағы ла яҡшырыуы мөмкин.

Республиканың Компетенциялар үҙәге белгестәре предприятие командаһы менән бергә етештереүҙәге проблемаларҙы асыҡлау һәм уларҙы хәл итеү мөмкинлектәрен эҙләй. Артабан хеҙмәткәрҙәр алған белемде үҙаллы ҡуллана һәм эшен камиллаштырыуҙы дауам итә ала.

– Эксперттар әҙер үҙгәрештәр тәҡдим итеп кенә ҡалмай, ә предприятие командаһына проект тамамланғандан һуң да файҙалана алырлыҡ алымдар тапшыра. Бындай тәжрибә компания эсендә ҡала һәм уға һөҙөмтәлелекте арттырыу өҫтөндә эште үҙаллы дауам итергә ярҙам итә, – тип билдәләне БР Иҡтисади үҫеш һәм инвестиция сәйәсәте министрлығының иҡтисад секторҙары үҫешен анализлау идаралығы етәксеһе Гөлнара Ғимадисламова.

Компаниялағы эш сифат һәм һөҙөмтәлелек талаптарына яуап бирерлек итеп төҙөлгән, тип айырым билдәләнә. Ә федераль проектта ҡатнашыу иҫәбенә предприятие эшкә һаҡсыл етештереү алымдарын индерә ала.

 

Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика