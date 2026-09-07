Компаниялар һөҙөмтәлелерәк эшләй аласаҡ

Башҡортостандың төбәк компетенциялар һәм власть органдары үҙәге белгестәре “Һөҙөмтәле һәм конкурентлы иҡтисад” милли проектының (национальный проект “Эффективная и конкурентная экономика”) “Хеҙмәт етештереүсәнлеге” федераль проекты сиктәрендә “Етештереүсәнлек лидерҙары” программаһы буйынса бушлай уҡый аласаҡ. Был хаҡта республиканың Иҡтисади үҫеш һәм инвестиция сәйәсәте министрлығында хәбәр иттеләр.
Программа ҡатнашыусыларға үҙгәрештәр менән идара итеү күнекмәләрен үҫтерергә һәм предприятиелар менән эшләгәндә заманса һөҙөмтәлелекте арттырыу ҡоралдарын ҡулланырға ярҙам итәсәк.
Уҡытыуҙы Рәсәй Иҡтисади үҫеш министрлығының Бөтә Рәсәй тышҡы сауҙа академияһының Етештереүсәнлекте күтәреү үҙәге ойоштора. Программала предприятиеларҙа үҙгәрештәр индереү менән шөғөлләнгән, федераль проектты тормошҡа ашырыуҙа ҡатнашҡан йәки компанияларҙы “Етештереүсәнлек лидерҙары” программаларына йәлеп итеү өсөн яуаплы булған белгестәр ҡатнаша ала.
Уҡыу барышында ҡатнашыусылар практик заданиелар үтәйәсәк һәм эксперттарҙан кире бәйләнеш аласаҡ. Улар маҡсаттар ҡуйыу һәм өҫтөнлөктәрҙе билдәләү, күрһәткестәр һәм KPI менән эшләү, ҡарарҙарҙың иҡтисади һөҙөмтәһен баһалау, командаларҙы үҫтереү, үҙгәрештәр индереү һәм һанлы инструменттарҙы ҡулланыу ҡоралдарын өйрәнәсәк.
Алынған белемде белгестәр предприятиеларҙы, шул иҫәптән “Хеҙмәт етештереүсәнлеге” федераль проектында ҡатнашыусыларҙы оҙатып барғанда ҡуллана аласаҡ. Был бизнесҡа системалыраҡ ярҙам булдырырға һәм компанияларға һөҙөмтәлелекте арттырыу өсөн комплекслы ҡарарҙар тәҡдим итергә мөмкинлек бирәсәк.
Яңыртылған милли проекттар РФ Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.
Фото: национальныепроекты.рф