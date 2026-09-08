Башҡортостан
+29 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
8 Сентября , 07:30

Йомашта яңыртылған мәктәп асылған

Мәктәптә Балалар башланғыстары уҙәге лә барлыҡҡа килгән.

Йомашта яңыртылған мәктәп асылғанЙомашта яңыртылған мәктәп асылған
Йомашта яңыртылған мәктәп асылған

Саҡмағош районының Йомаш ауылында яңыртылған мәктәп асылды, тип хәбәр итә район хакимиәте. Эш "Йәштәр һәм балалар" милли проекты (национальный проект "Молодежь и дети") ярҙамында башҡарылған.

Ҡыйыҡтың бер өлөшө ремонтланған, коридорҙың иҙәне алмаштырылған, аҫылмалы түшәмдәр, яңы яҡтыртҡыстар ҡуйылған, стеналарҙың буяуы яңыртылған. Бынан тыш, мәктәптең янғын хәүефһеҙлеге системаһы тулыһынса алмаштырылған. Кабинеттарға эргономик йыһаз алынған, ә дәрестән тыш шөғөлләнеү өсөн шахмат зонаһы, аҡбур менән һүрәт төшөрөү өсөн урын һәм ял бүлмәләре йыһазландырылған. Мәктәптә шулай уҡ Балалар башланғыстары уҙәге барлыҡҡа килгән, хәҙер уҡыусыларҙың проекттарын тормошҡа ашырыу өсөн уңайлы майҙансыҡ бар.

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ: РФ Президенты В.В. Путин ҡарарына ярашлы, былтырҙан алып яңыртылған милли проекттар тормошҡа ашырыла.

Фото: Йомаш ауыл биләмәһенең социаль селтәрҙәге төркөмөнән.

Йомашта яңыртылған мәктәп асылған
Йомашта яңыртылған мәктәп асылған
Йомашта яңыртылған мәктәп асылған
Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика