Башҡортостан хеҙмәт етештереүсәнлеген һанлы кимәлгә сығара

Хеҙмәт етештереүсәнлеген арттырыу төбәк программаһы яңы кимәлгә сыға: айырым проекттарҙан - системалы проекттарға тиклем. Республикала “Хеҙмәт етештереүсәнлеге” федераль проектының төбәк моделе старт ала. Әгәр федераль программаның ете йылында эксперттар 236 предприятиены йәлеп итеп, 4,5 миллиард һумлыҡ иҡтисади һөҙөмтә алһа, яңы төбәк башланғысы тиҫтәләгән һәм йөҙләгән яңы ҡатнашыусыға йүнәлтелгән. Төп үҙгәреш – компаниялар эсендә үҙ компетенцияларын формалаштырыуға күсеү.
Етештереүсәнлекте арттырыу төбәк программаһын башлау бизнес менән эш итеүгә ҡарашты ҡырҡа үҙгәртә. Федераль проект Төбәк компетенциялар үҙәге эксперттарын 400 миллион һумдан ашыу килем менән предприятиеларҙың етештереү процестарына ныҡлап тотоноуҙы күҙ уңында тота.
Яңы төбәк программаһы һанлаштырыуға һәм мәғарифҡа иҫәп тота. Компанияларға үҙаллы эшләү өсөн инфраструктура тәҡдим ителә: проекттарҙы диагностикалау һәм алып барыу модулдәре менән һанлы платформа, белем базаһы һәм Яһалма зиһен-ярҙамсы, шулай уҡ “Үҙгәрештәр лидеры” комплекслы белем биреү программаһы.
2026 йылда уҡ предприятиелар шәхси кабинеттарға, үҙ-үҙеңде диагностикалау ҡоралдарына һәм проекттар менән идара итеү модуленә эйә буласаҡ. 2027 йылға платформа яһалма зиһен, процестарҙы моделләштереү һәм иң яҡшы практикалар буйынса 3D-турҙар менән тулыландырыласаҡ.
“Үҙгәрештәр лидеры” профессиональ ҡайтанан әҙерләү программаһы эшләй башлай. Уҡытыу практик йүнәлешле алымға ҡорола: 50 сәғәт көндөҙгө дәрестәр, дистанцион вебинарҙар һәм, иң мөһиме, үҙ предприятиеһында һөҙөмтәлелекте яҡшыртыу буйынса сығарылыш квалификация эшенә әйләнгән ғәмәлдәге пилот проектын тормошҡа ашырыу.
Порталдың методологик ярҙамын һәм идара итеүҙе төбәк эксперттары тәьмин итә.
– Предприятие тәҡдимдәр алырға ғына түгел, ә резервтарҙы үҙаллы күрергә һәм яҡшыртыуҙарҙы индерергә өйрәнергә тейеш. Был һаҡсыл етештереү ҡоралдарын индереүгә сығымдарҙы күп тапҡырға кәметергә һәм тағы ла күберәк компанияларҙы, шул иҫәптән урта бизнесты үҙ эсенә алырға мөмкинлек бирә, – тип билдәләне Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте Премьер-министрының беренсе урынбаҫары – иҡтисади үҫеш һәм инвестиция сәйәсәте министры Рөстәм Моратов.
Программаны әҙерләү сиктәрендә, мебель тармағы предприятиеларының береһен диагностикалау күрһәтмә миҫал булып тора.
2,3 миллиард һум килем һәм хеҙмәткәргә юғары етештереү тура килһә лә, эксперттар мөмкинлектәрҙе 50-70 процент кимәлендә генә йәлеп ителгәне мәсьәләһен асыҡлай. Яңы программа тап ошондай системалы мәсьәләләрҙе хәл итеүгә йүнәлтелгән. Программаның пилот ағымында методикаларҙы һынау һәм кире бәйләнеш булдырыу башланған да инде.
Фото: БР Иҡтисади үҫеш һәм инвестиция сәйәсәте министрлығынан.