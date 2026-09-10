Башҡортостан
+18 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
10 Сентября , 11:30

Башҡортостан “Кибердром”да ҡатнашырға әҙерләнә

Ярыштың маҡсаты – йәштәрҙә сәнәғәтте үҫтереүгә инновацион ҡараш һәм иҡтисадтың төрлө тармаҡтарында пилотһыҙ һәм роботлаштырылған технологияларҙы ҡулланыуҙы формалаштырыу.

Башҡортостан “Кибердром”да ҡатнашырға әҙерләнәБашҡортостан “Кибердром”да ҡатнашырға әҙерләнә
Башҡортостан “Кибердром”да ҡатнашырға әҙерләнә

Башҡортостанда “Кибердром” проектында ҡатнашыуға әҙерлек буйынса эшсе төркөм ойошторолдо. Был – пилотһыҙ авиация һәм роботлаштырылған системалар өлкәһендәге оҫталыҡты үҫтереүгә йүнәлтелгән ярыш. Ул “Пилотһыҙ авиация системалары” милли проектына (национальный проект “Беспилотные авиационные системы”) ярашлы үткәрелә һәм мәктәп уҡыусыларын, студенттарҙы, йәш белгестәрҙе һәм сәнәғәт предприятиелары вәкилдәрен берләштерә. Яңылыҡты республиканың Сәнәғәт һәм энергетика министрлығы хәбәр итә.

“Кибердром”дың маҡсаты – йәштәрҙә сәнәғәтте үҫтереүгә инновацион ҡараш һәм иҡтисадтың төрлө тармаҡтарында пилотһыҙ һәм роботлаштырылған технологияларҙы ҡулланыуҙы формалаштырыу.

Һигеҙ йыл эсендә 65 меңдән ашыу кеше “Кибердром” платформаһында теркәлгән һәм проектта ҡатнашҡан. Өс меңдән артыҡ ҡатнашыусы пилотһыҙ авиация системалары операторы һөнәрен үҙләштергән, меңдән ашыу кеше сәнәғәт предприятиеларына эшкә урынлаштырылған.

Башҡортостан өсөн “Кибердром”да ҡатнашыу – йәштәрҙә инженерлыҡ һәләттәрен үҫтереү һәм әүҙем үҫешкән пилотһыҙ авиация системалары тармағы өсөн кадрҙар формалаштырыу мөмкинлеге.

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ: РФ Президенты В.В. Путин ҡарарына ярашлы, былтырҙан алып яңыртылған милли проекттар тормошҡа ашырыла.

Фото:  bash.news

Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика