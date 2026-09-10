Башҡортостан
+18 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
10 Сентября , 10:00

Йыл башынан алып - 110 осош

Ул «Оҙон һәм әүҙем ғүмер» милли проекты сиктәрендә эшләй.

Йыл башынан алып - 110 осошЙыл башынан алып - 110 осош
Йыл башынан алып - 110 осош

Санавиация сирлене республиканың теләһә ҡайһы мөйөшөнән алып,  махсус ярҙам күрһәтелгән дауаханаға ашығыс алып бара ала. Быйыл иһә бөгөнгө көнгә ҡарата 46 бала, 16 ауырлы ҡатын һәм 54 өлкән кеше эвакуацияланған.

Һауа транспорты ваҡытты бик ҡыҫҡарта, был йәрәхәттәр, инфаркт, инсульт һәм ғүмергә хәүеф янаған осраҡтарҙа бик мөһим.

Эвакуация үҙәге һәм ашығыс консультатив медицина ярҙамы бүлеге мөдире Вадим Ғәлиәхмәтов билдәләүенсә, һәр осош — ҙур яуаплылыҡ. 

— Айырыуса һүҙ балалар йәки ауырлы ҡатын-ҡыҙҙар тураһында барғанда. Һандар артында — меңәрләгән ҡотҡарылған ғүмерҙәр. Иң мөһиме, быларҙың барыһы ла "Оҙайлы һәм әүҙем тормош" милли проекты ярҙамында тормошҡа ашырыла, -  ти ул

Сығанаҡ: Башҡортостан Республикаһы Һаулыҡ һаҡлау министрлығының матбуғат хеҙмәте.

Фото: Башҡортостан Республикаһы Һаулыҡ һаҡлау министрлығының матбуғат хеҙмәте.

Автор:Илмир Ҡотлогилдин 
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика