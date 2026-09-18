Башҡортостан
+17 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
18 Сентября , 07:35

Милли премияға ғаризалар ҡабул ителә

Ул ИТ проекттарҙы хуплауҙы маҡсат итеп ҡуя.

Милли премияға ғаризалар ҡабул ителәМилли премияға ғаризалар ҡабул ителә
Милли премияға ғаризалар ҡабул ителә

Мәғлүмәт технологиялары өлкәһендә Рәсәй Федерацияһының “Һанлы ҡарарҙар” милли премияһына ғаризалар ҡабул итеү бара. Ул һанлы иҡтисадты үҫтереүгә йүнәлтелгән үҙебеҙҙең илдең ИТ-проекттарын дәртләндереүҙе маҡсат итеп ҡуя.

Премияның икенсе миҙгеле йыл һайын уҙғарылып килгән “Һанлы ҡарарҙар” ИТ форумы сиктәрендә 6 октябрҙән 10-на тиклем Мәскәүҙә “Мәғлүмәттәр иҡтисады” милли проектына ярашлы (национальный проект “Экономика данных”) үтәсәк.

Премияла ҡатнашыуға төрлө күләмдәге проекттар саҡырыла. Проекттар берҙәм критерийҙар буйынса баһаланасаҡ.

– “Һанлы ҡарарҙар” милли премияһы - Рәсәйҙең һанлы продукттарының һөҙөмтәлелегенә объектив баһа. Беҙҙең маҡсат – Рәсәйҙең көслө ИТ командалары үҫеүе өсөн шарттар тыуҙырыу, - тине Рәсәй Хөкүмәте Аппараты етәксеһе Дмитрий Григоренко.

 

Автор фотоһы.

Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика