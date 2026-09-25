Башҡортостан
+21 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
25 Сентября , 05:00

Һөт етештереү артҡан

Был тармаҡта республиканың иң яҡшы ете районы иҫәбенә Саҡмағош, Ауырғазы, Илеш, Стәрлетамаҡ, Дүртөйлө, Йәрмәкәй һәм Мәләүез райондары инә.

Һөт етештереү артҡанҺөт етештереү артҡан
Һөт етештереү артҡан

Башҡортостанда йыл башынан һатыуға етештерелгән һөттөң күләме былтырғы ошо уҡ осор менән сағыштырғанда 29,5 мең тоннаға күберәк, тип хәбәр итә БР Ауыл хужалығы министрлығы. Был “Аҙыҡ-түлек хәүефһеҙлеген технологик тәьмин итеү” милли проекты (национальный проект “Технологическое обеспечение продовольственной безопасности”) бурыстарына яуап бирә.

Тулайым етештереү буйынса Саҡмағош районы алдынғылыҡты биләй – бында 65,1 мең тонна һөт алынған. Ә һауым артыуы буйынса – Стәрлетамаҡ районы хужалыҡтары беренсе урында. Бер йылда улар продукция етештереүҙе 19 мең тоннаға тиерлек арттырған. БР ауыл хужалығы министры Илшат Фәзрахманов әйтеүенсә, алдынғы райондарҙа һөт малсылығын үҫтереүгә ҙур инвестиция проекттары йәлеп ителгән, һәм был яҡшы һөҙөмтә биргән.

Һөт етештереү буйынса республиканың иң яҡшы ете районы иҫәбенә Саҡмағош, Ауырғазы, Илеш, Стәрлетамаҡ, Дүртөйлө, Йәрмәкәй һәм Мәләүез райондары инә.

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ: РФ Президенты В.В. Путин ҡарарына ярашлы, былтырҙан алып яңыртылған милли проекттар тормошҡа ашырыла.

 

Мәғлүмәт, фото: agriculture.bashkortostan.ru

 

Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика