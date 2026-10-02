“Йыл эшҡыуары” конкурсы иғлан ителде

1 октябрҙән Башҡортостанда “Һөҙөмтәле һәм конкурентлы иҡтисад” милли проектына ярашлы (национальный проект “Эффективная и конкурентная экономика”) “Йыл эшҡыуары” республика конкурсы башланды. Ярыш 2026 йылдың 10 ноябренә тиклем ике этапта дауам итәсәк, тип хәбәр итә төбәктең Эшҡыуарлыҡ һәм туризм министрлығы.
Был конкурста кәменендә ике йыл бизнес менән шөғөлләнгән республика биләмәһендә теркәлгән шәхси эшҡыуарҙар һәм юридик шәхестәр ҡатнаша ала. Тәүге һайлап алыу этабы 1-15 октябрҙә муниципаль район һәм ҡала округтары хакимиәтендә үткәрелә. Йомғаҡлау этабы (республика кимәлендә) 1-10 ноябрҙә уҙғарыласаҡ. Тантаналы бүләкләү сараһы быйыл ноябрь айына билдәләнгән.
Конкурс һөҙөмтәһендә 18 номинация буйынса еңеүселәр билдәләнәсәк.
- “Йыл эшҡыуары” конкурсы – иң яҡшы тигән исемгә ярыш ҡына түгел, ә төрлө тармаҡтан бизнес вәкилдәре араһында тәжрибә уртаҡлашыу өсөн һөҙөмтәле платформала ла. Эшҡыуарҙар тарафынан был конкурсҡа ҡарата ҡыҙыҡһыныу күрәбеҙ. Беҙҙең маҡсат – уларҙың башланғыстарына ярҙам итеү, – ти республиканың эшҡыуарлыҡ һәм туризм министры Светлана Верещагина.
Яңыртылған милли проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путиндың ҡарары буйынса тормошҡа ашырыла.
Автор фотоһы.