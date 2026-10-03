Башҡортостан
+1 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
3 Октября , 04:30

“Һанлы сиселештәр” IТ-форумы үтә

 Быйыл форум халыҡ-ара статусҡа эйә буласаҡ.  Йөҙҙән ашыу илдән 20 меңгә яҡын ҡунаҡтар килеүе көтөлә.

Добавить в предпочтительные источники Google
“Һанлы сиселештәр” IТ-форумы үтә“Һанлы сиселештәр” IТ-форумы үтә
“Һанлы сиселештәр” IТ-форумы үтә

Мәскәүҙә 6 - 10 октябрҙә йыл һайын ойошторолоусы “Һанлы сиселештәр” IТ-форумы үтәсәк. Ул бер майҙанда дәүләт, бизнес һәм IТ-берлеге вәкилдәрен һанлы трансформация һәм “Мәғлүмәттәр иҡтисады һәм дәүләттең һанлы үҙгәреше” милли проектын тормошҡа ашырыу тураһында һөйләшеү өсөн йыясаҡ.

Быйыл форум халыҡ-ара статусҡа эйә була. Йөҙҙән ашыу илдән 20 меңгә яҡын ҡунаҡтар килеүе көтөлә. Сараға IТ-компаниялар һәм стартап етәкселәре һәм хеҙмәткәрҙәре, федераль һәм төбәк власть органдары вәкилдәре, вуз һәм колледж студенттары саҡырыла.  

“Рәсәй IТ-тармағы яңы үҫеш этабына аяҡ баҫты. Сит ил тауарҙарын үҙебеҙҙекенә алмаштырыуҙан технологик базаны булдырыуға һәм ватан IТ-продукттарын етештереүгә күстек. Улар баҙарҙың эске ихтыяжына яуап биреүҙән тыш, юғары конкуренция һәләтенә һәм экспорт потенциалына эйә. “Һанлы сиселештәр” форумы иң яҡшы IТ-сиселештәр өсөн төп майҙан буласаҡ. Ул бизнес һәм дәүләт вәкилдәрен яҡшы тәжрибә менән уртаҡлашыу һәм һанлы технологияларҙы үҫтереү буйынса йыллыҡ эште йомғаҡлау өсөн бергә туплаясаҡ”, – тине Рәсәй Хөкүмәте Рәйесе урынбаҫары – Рәсәй Хөкүмәте Аппараты етәксеһе Дмитрий Григоренко.

Форумда тармаҡ лидерҙарының заманса IТ-сиселештәр күргәҙмәһе  эшләйәсәк. Ҡунаҡтар технологик яңылыҡтар менән танышасаҡ. Күргәҙмә алты интерактив зонаны берләштерә. Һанлы белем буйынса оҫталыҡ дәрестәре, IТ-квестар, консультациялар үткәреләсәк.

Мәғлүмәттәр иҡтисады һәм дәүләттең һанлы үҙгәреше” милли проекты («Экономика данных и цифровая трансформация государства») Дәүләт хеҙмәттәре” системаһын  артабан камиллаштырыуҙы дауам итеп, төп секторҙарҙа һанлы платформалар булдырыуҙы, иҡтисадтың бөтә өлкәләренә ватан IT-сиселештәрен тиҙләтелгән рәүештә индереүҙе, элемтә хеҙмәттәрен үҫтереүҙе тәьмин итә. Рәсәй Президенты Владимир Путин ҡарары буйынса яңы милли проект 2025 йылдың 1 ғинуарынан тормошҡа ашырыла.

Фото: Рәсәй Мәғариф һәм фән министрлығы сайтынан. 

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика