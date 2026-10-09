Межгорьела үҫмерҙәр өсөн яңы үҙәк асылды

Межгорье ҡалаһында "Ҡанат йәйеп" ("Расправляя крылья") тигән үҫмерҙәр клубы асылды. Проект "Йәштәр һәм балалар" милли проекты (национальный проект "Молодёжь и дети") маҡсаттарына ярашлы тормошҡа ашырылды.
Был эш республика Башлығының йәштәр сәйәсәте өлкәһендәге грант конкурсында еңеү килтерҙе — команда бүләкте 2026 йылдың июнендә алды, ә августа эш башланды. Ике ай эсендә "Идея" АНО-һы ҡаланың Мәктәптән тыш эштәр үҙәге менән берлектә эшләп килгән клуб булдырҙы.
Ул үҫмерҙәргә ижади һәләттәрен асырға, донъяға ҡарашын киңәйтергә һәм тиҫтерҙәре араһында үҙен ышаныслы тойорға мөмкинлек биргән берләшмә булараҡ ойошторолған. Бында әүҙем ял итеү зонаһы йыһазландырылған: аэрохоккей уйыны ҡуйылған, өҫтәл уйындары йыйылмаһы әҙерләнгән. Эшмәкәрлек өсөн ноутбуктар, принтер һәм аудиосистема һатып алынған.
"Йәштәр һәм балалар" милли проекты (национальный проект "Молодёжь и дети") йәш кешеләрҙең таланттарын үҫтереү һәм үҙ-үҙен тормошҡа ашырыу өсөн мөмкинлектәр булдырыуға йүнәлтелгән. Уның үҙәгендә — мәктәптәрҙе төҙөү һәм ремонтлау, уҡытыусыларҙың квалификацияһын камиллаштырыу, уҡытыуҙың яңы методикаларын булдырыу һәм уҡыу өсөн уңайлы шарттар тыуҙырыу. Программа шулай уҡ донъя кимәлендәге кампустар селтәрен үҫтереүҙе һәм "Өҫтөнлөк 2030" буйынса юғары уҡыу йорттарын хуплауҙы күҙҙә тота.
Яңыртылған проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путиндың ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.
Фото: Башҡортостан Республикаһы Межгорье ЗАТО-һы хакимиәте.