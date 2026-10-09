Башҡортостан
+5 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
9 Октября , 07:40

Межгорьела үҫмерҙәр өсөн яңы үҙәк асылды

"Ҡанат йәйеп" исемле клуб эш башланы.

Добавить в предпочтительные источники Google
Межгорьела үҫмерҙәр өсөн яңы үҙәк асылдыМежгорьела үҫмерҙәр өсөн яңы үҙәк асылды
Межгорьела үҫмерҙәр өсөн яңы үҙәк асылды

Межгорье ҡалаһында "Ҡанат йәйеп" ("Расправляя крылья") тигән үҫмерҙәр клубы асылды. Проект "Йәштәр һәм балалар" милли проекты (национальный проект "Молодёжь и дети") маҡсаттарына ярашлы тормошҡа ашырылды.

Был эш республика Башлығының йәштәр сәйәсәте өлкәһендәге грант конкурсында еңеү килтерҙе — команда бүләкте 2026 йылдың июнендә алды, ә августа эш башланды. Ике ай эсендә "Идея" АНО-һы ҡаланың Мәктәптән тыш эштәр үҙәге менән берлектә эшләп килгән клуб булдырҙы.

Ул үҫмерҙәргә ижади һәләттәрен асырға, донъяға ҡарашын киңәйтергә һәм тиҫтерҙәре араһында үҙен ышаныслы тойорға мөмкинлек биргән берләшмә булараҡ ойошторолған. Бында әүҙем ял итеү зонаһы йыһазландырылған: аэрохоккей уйыны ҡуйылған, өҫтәл уйындары йыйылмаһы әҙерләнгән. Эшмәкәрлек өсөн ноутбуктар, принтер һәм аудиосистема һатып алынған.

"Йәштәр һәм балалар" милли проекты (национальный проект "Молодёжь и дети") йәш кешеләрҙең таланттарын үҫтереү һәм үҙ-үҙен тормошҡа ашырыу өсөн мөмкинлектәр булдырыуға йүнәлтелгән. Уның үҙәгендә — мәктәптәрҙе төҙөү һәм ремонтлау, уҡытыусыларҙың квалификацияһын камиллаштырыу, уҡытыуҙың яңы методикаларын булдырыу һәм уҡыу өсөн уңайлы шарттар тыуҙырыу. Программа шулай уҡ донъя кимәлендәге кампустар селтәрен үҫтереүҙе һәм "Өҫтөнлөк 2030" буйынса юғары уҡыу йорттарын хуплауҙы күҙҙә тота.

Яңыртылған проекттар Рәсәй Президенты Владимир Путиндың ҡарары буйынса 2025 йылдан тормошҡа ашырыла.

 

Фото: Башҡортостан Республикаһы Межгорье ЗАТО-һы хакимиәте.

Автор:Илмир Ҡотлогилдин 
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика