Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
19 Октября , 06:30

Өфө университеты бөтә донъянан математиктарҙы берләштерҙе

Өфө фән һәм технологиялар университетында “Өфө көҙгө математика мәктәбе-2026” халыҡ-ара фәнни конференцияһы үтте.

Добавить в предпочтительные источники Google
Өфө университеты бөтә донъянан математиктарҙы берләштерҙеӨфө университеты бөтә донъянан математиктарҙы берләштерҙе
Өфө университеты бөтә донъянан математиктарҙы берләштерҙе

Сара Фән һәм технологиялар 10 йыллығының “Еңеү фәне” башланғысына (в рамках инициативы “Наука побеждать” Десятилетия науки и технологий) ярашлы ойошторолдо, тип хәбәр иттеләр Башҡортостандың Фән һәм юғары белем биреү буйынса дәүләт комитетында. Быларҙың барыһы ла “Мәғариф” милли проектының (национальный проект “Образование”) бурыстарын тормошҡа ашырыуға булышлыҡ итә.

Өфөгә Ҡытай, Ҡаҙағстан, Тажикстан һәм Үзбәкстандан тикшеренеүселәр килде, Рәсәй исемен илебеҙҙең алдынғы фәнни үҙәктәренән вәкилдәр тәҡдим итте. Ике көн дауамында ҡатнашыусылар операторҙарҙың спектраль теорияһы, комплекслы һәм функциональ анализ, дифференциаль һәм һыҙыҡһыҙ тигеҙләмәләр, математик моделләү мәсьәләләрен тикшерҙе.

“Өфө көҙгө математика мәктәбе” — 2008 йылдан башланғыс алған бай тарихлы проект. Уға нигеҙ һалыусылар — профессорҙар Йыһанур Фәйзуллин һәм Марат Йомағолов — 18 йыл эсендә урындағы семинарҙы яҡшы йолаға әүерелгән абруйлы халыҡ-ара майҙансыҡҡа әйләндерҙе. Әгәр тәүге осрашыуҙарҙа 10 – 15 кеше генә йыйылһа, 2026 йылда үҙ докладтары менән 180 ғалим сығыш яһаны. Танылған оҫталар менән бер рәттән, конференцияла Рәсәйҙән һәм сит илдәрҙән 50-гә яҡын аспирант һәм йәш ғалим әүҙем ҡатнашты.

— “Өфө көҙгө математика мәктәбен” үткәреү — ул ябай ғына ғәмәл түгел, ә фәндең киләсәгенә стратегик өлөшөбөҙҙө индереү. 18 йыл эсендә конференцияның ике тиҫтә белгестең осрашыуынан бөтә донъянан 180 алдынғы ғалим ҡатнашҡан ҙур форумға тиклем үҫеүен күреү — тотош университетыбыҙ өсөн дә ғорурлыҡ. Бөгөн Өфө университеты — иң яҡшы аҡыл эйәләре берләшкән үҙәк. Был конференцияла тыуған идеялар, яңы асыштар, уртаҡ проекттар һәм, иң мөһиме, төрлө ил ғалимдары араһындағы нығынған дуҫлыҡ булараҡ үҫеш нөктәһе барлыҡҡа килеүенә ышанам, — тип билдәләне Өфө фән һәм технологиялар университеты ректоры Вадим Захаров.

 

Фотолар: Өфө фән һәм технологиялар университеты сайтынан.

 

Өфө университеты бөтә донъянан математиктарҙы берләштерҙе
Өфө университеты бөтә донъянан математиктарҙы берләштерҙе
Өфө университеты бөтә донъянан математиктарҙы берләштерҙе
Өфө университеты бөтә донъянан математиктарҙы берләштерҙе
Өфө университеты бөтә донъянан математиктарҙы берләштерҙе
Өфө университеты бөтә донъянан математиктарҙы берләштерҙе
Өфө университеты бөтә донъянан математиктарҙы берләштерҙе
Автор:Гөлсинә Йомағужина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика