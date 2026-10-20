Башҡортостан
-1 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Милли проекттар
20 Октября , 04:30

“Атай менән эшкә” акцияһы үтте

Балалар аталары эшләгән офистарҙа, цехтарҙа, лабораторияларҙа һәм предприятиеларҙа булған

Добавить в предпочтительные источники Google
“Атай менән эшкә” акцияһы үтте“Атай менән эшкә” акцияһы үтте
“Атай менән эшкә” акцияһы үтте

Башҡортостанда Атайҙар аҙналығы сиктәрендә "Атай менән эшкә" акцияһы үтте. Ғаилә бәйләнештәрен нығытыуға һәм йолаларҙы яҡлауға йүнәлтелгән сара “Ғаилә” милли проекты (национальный проект “Семья”) бурыстарына тап килә, тип хәбәр итә республиканың Ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығы.

Балалар аталары эшләгән офистарҙа, цехтарҙа, лабораторияларҙа һәм предприятиеларҙа булған. Уларҙың эш урындарын күргән, коллегалары менән танышҡан, атай-әсәйҙәренең көн һайын ниндәй бурыстар атҡарғанын белгән.

Күп кенә ата-әсә саҡырыуға риза булған һәм балалар өсөн экскурсиялар үткәргән. Балалар ҡарап ҡына ҡалмаған, үҙ ҡулдары менән нимәлер эшләргә лә тырышҡан: ябай механизм йыйып, документтар әҙерләп, ҡорамалдарҙы тикшереп ҡараған.

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ: РФ Президенты В.В. Путин ҡарарына ярашлы, былтырҙан алып яңыртылған милли проекттар тормошҡа ашырыла.

Фото: /mintrud.bashkortostan.ru/

Беҙҙең гәзиттең МАХ-тағы каналына ҡушылығыҙ, дуҫтар: https://max.ru/gazetabashkortostan

Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика