Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Олимпиада
12 Августа , 16:45

Беҙҙең спортсылар - әлегә ете миҙал хужаһы

Спортсыларыбыҙҙың остаздары – Рәсәйҙең атҡаҙанған тренеры Лира Грушина һәм Тимур Арыҫланов. Тулыраҡ - түбәндәге яҙмала:

Беҙҙең спортсылар - әлегә ете миҙал хужаһыБеҙҙең спортсылар - әлегә ете миҙал хужаһы
Беҙҙең спортсылар - әлегә ете миҙал хужаһы

Рәсәй халыҡтары спартакиадаһында рапирала фехтование буйынса республиканың ике командаһы осрашты. Уларҙың барыһы ла Өфөләге Фехтование үҙәге тәрбиәләнеүселәре һәм финалға сыҡҡайнылар. Уларҙың остаздары – Рәсәйҙең атҡаҙанған тренеры Лира Грушина һәм Тимур Арыҫланов.

Һөҙөмтәлә Владислав Журавлев, Әмир Фәхретдинов, Ростислав Хамдамов һәм Дәүләт Хәйретдинов яуланы. Егор Баранников, Искәндәр Булатов, Валерий Корнилов һәм Тимур Сафин көмөш миҙалға лайыҡ булды.

Бөгөнгә республика атлеттары ете миҙал - өс алтын, бер көмөш һәм өс бронза миҙал хужаһы.

Илшат Әхмәтов фотоһы.

#СпартакиадаНародовРоссии

 

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ! 

Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика