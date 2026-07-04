Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
4 Июля , 13:15

Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек

Ойоштороусылар белдереүенсә, “Айыҡ ауыл”дың парадта ҡатнашыуы ла – дүртөйлөләр индергән яңылыҡ.

Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙекАуылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек
Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек

Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының “Айыҡ ауыл” республика конкурсы – Башҡортостанда ғына түгел, Рәсәйҙә лә тиңе булмаған проекттарҙың береһе. Был сара ауылдарыбыҙға үҫешкә, яҡшылыҡҡа, сәләмәт тормошҡа ынтылыш, көс-дәрт бирҙе, халҡын татыу ғаилә булараҡ тупланы. Күптәр өсөн был проект йәшәү рәүешенә әйләнде тип әйтергә лә мөмкин, сөнки улар еңеү теләгендә бер нисә тапҡыр ҡатнаша.

Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы конкурсты төрлән­дереү өсөн үҙенсәлекле алымдар индерә. Мәҫәлән, быйыл “Айыҡ ауыл” конкурсында ҡат­нашыусыларҙы, еңеүселәрҙе тәбрикләү өсөн республикала “Ныҡлы ғаилә – айыҡ ауыл – көслө Башҡортостан!” күсмә ултырышын ете районда үткәр­ҙеләр. Ә инде уның йомғаҡлау сараһы Дүртөйлөлә булды. Ул халыҡ кәсептәренә һәм мәҙә­ниәтенә арналған “Ҡанатлы ат” республика фестиваленә ярашлы ойошторолдо. Унда Дүртөй­лө, Баҡалы, Бүздәк, Бәләбәй, Илеш, Туймазы, Саҡмағош, Шаран райондары, Октябрьский ҡалалары вәкилдәре ҡатнашты.

Күсмә сара барышында “Һау­лыҡ хаҡына хеҙмәттәшлек: сәләмәт йәшәү рәүешен популяр­лаш­тырыуҙа төбәк-ара тәжрибә уртаҡлашыу” секция ултырышы эшләне. Унда муниципаль ойоштороу комитеттары вәкилдәре, урындағы башҡорт ҡоролтайҙары рәйестәре, ауыл би­ләмәләре хакимиәттәре башлыҡтары, VII “Айыҡ ауыл” республика конкурсы әүҙемселәре, 2019 – 2025 йылдарҙа еңгән ауыл вәкилдәре ҡатнашты.

Ултырышты Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының Демография, һаулыҡ һаҡлау һәм ғаилә мәсьәләләре буйынса комиссияһы рәйесе, “Айыҡ ауыл” республика конкурсы кураторы, медицина фәндәре докторы Сәлиә Мырҙабаева алып барҙы.

Дүртөйлө районы хакимиәте башлығы, ауыл хужалығы фәндәре докторы Риф Йосопов ҡунаҡтарҙы тәбрикләп сығыш яһаны, “Айыҡ ауыл” конкурсының берләштереү көсөн билдәләне. Шулай уҡ кәңәш­мәлә БР Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай рәйесе урынбаҫары, шашка буйынса ете тапҡыр донъя чемпионы, халыҡ-ара гроссмейстер Тамара Танһыҡ­ҡужина үҙ фекерҙәре менән уртаҡлашты.

Сәлиә Мырҙабаева “Айыҡ ауыл” конкурсында ведомство-ара уҙаҡташлыҡ һәм социаль маҡсаттарға өлгәшеү ҡорал­дары хаҡында сығыш яһаны. “БР Финцентр” коммерцияға ҡарамаған автономиялы ойош­маһының финанс грамоталылығы үҙәге етәксеһе Светлана Вәлиева “Үҙебеҙҙе һәм яҡындарыбыҙҙы нисек яҡларға: “Дәүләт хеҙмәттәре”ндә, Макс мессенджерында, банктарҙың мобиль ҡушымталарында хәүефһеҙлекте көйләйбеҙ” тема­һына доклад тәҡдим итте. Шулай уҡ ул Туймазы һәм Саҡмағош райондарының үҙәк китапханаларында “Финанс грамоталылығы буйынса мөйөш” асыуға баҫма тауарҙар комплекттарын тапшырҙы. БР Йәмәғәт палатаһы рәйесе урын­баҫары Лида Иҫәргәкова йәмәғәт берләшмәләренең һәм коммерцияға ҡарамаған ойош­ма­ларҙың ауылда сәләмәт йәшәү рәүешен популярлаштырыуҙағы роле хаҡында һөйләне.

Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы аппараты етәксеһе, “Айыҡ ауыл” конкурсының документтарын тикшереү буйынса эксперт комиссияһы етәксеһе Тәнзилә Ҡотлогилдина сығы­шында: “Айыҡ ауыл” конкурсы документтарын дөрөҫ тултырыу – еңеүгә табан аҙымдарҙың береһе”, – тип белдерҙе, шулай уҡ конкурста ҡатнашҡан ауылдарҙың документтарҙы тултырғанда ниндәй хаталар ебәреүе хаҡында ентекләп аңлатты.

Дүртөйлө район Советы секретары Венера Фәйзиева “Айыҡ ауыл” конкурсы барышында үҙҙәренең эш тәжрибәһенә нигеҙләнгән сәләмәт тормош рәүеше культы тураһында һөй­ләне. Хәйбуллалар конкурстың республика этабында һәр ваҡыт уңышлы сығыш яһай, шуға күрә лә ойоштороусылар сарала ҡатнашыусы­ларҙы уларҙың тәжрибәһе менән танышты­рырға ҡарар иткән.  Был район хакимиәте башлығының социаль мәсьә­ләләр буйынса урын­баҫары Роза Рәсембәтованың ғаилә һәм милли-мәҙәни ҡим­мәттәрҙе үҫтереү маҡсатында алып барылған эшмәкәрлектәре тура­һындағы видеоҙмалағы сығышы һәр кемдә ҙур ҡыҙыҡ­һыныу уятты.

Тәжрибә уртаҡлашыу һәм фекер алышыуҙарҙан һуң VII “Айыҡ ауыл” конкурсының республика этабында ҡатнашыу­сыларҙы, әүҙемселәрҙе бүләкләү тантанаһы үтте.

Артабан иһә Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы аппараты ағзалары, делегаттар, барлыҡ ҡунаҡтар, ошо уҡ көндә районда үткән “Ҡанатлы ат” республика фестивалендә ҡатнашып, “Айыҡ ауыл” республика конкурсында еңеүселәр һәм финалсылар парадында беренселәрҙән булып үтте. Ойоштороусылар белдереүенсә, “Айыҡ ауыл”дың парадта ҡатнашыуы ла – дүртөйлөләр индергән яңылыҡ. 

Юлдаш ЙОСОПОВ, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы Башҡар­ма комитеты рәйесе, БР Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай депутаты:

– Ошондай матур “Ҡанатлы ат” фестивалендә беҙ “Айыҡ ауыл” республика конкурсының быйылғы сараһын тамамланыҡ. Дүртөйлөләр бик матур байрам ойошторҙо, бында төрлө райондарҙан килделәр. Әлбиттә, был беҙҙең өсөн бик ҡыуаныслы хәл. Артабан да “Айыҡ ауыл”да ошолай әүҙем ҡатнашырға, сәләмәт тормош алып барырға яҙһын. Берҙәм һәм бергә булайыҡ!  

Риф ЙОСОПОВ, Дүртөйлө районы хакимиәте башлығы:

– Иң күңелле мәл – “Айыҡ ауыл” конкурсында еңеүселәрҙе һәм унда ҡатнашыусыларҙы, шулай уҡ был проектҡа бар көсөн һалған әүҙемселәрҙе бүләкләү. Беҙҙең наградалар – ҙур хеҙмәт һөҙөмтәһе, әммә иң мөһиме – халҡыбыҙҙың иҫ киткес берҙәмлеге өлгөһө. Шуны тағы бер тапҡыр иҫбатланыҡ: уртаҡ именлек өсөн ҡарты ла, йәше лә берләшһә, барлыҡ бейеклектәргә өлгәшергә мөмкин. Беҙҙең район тап ошондай дуҫлыҡҡа, үҙ-ара ярҙам итеүгә һәм тыуған иленә ихлас һөйөүгә таяна. Дүртөйлөләребеҙ менән ғорурланам, беҙ яҡшы йәшәп кенә ҡалмайынса, уртаҡ һөҙөмтәгә ынтылып эшләй ҙә беләбеҙ. Ошондай уҡ рухта дауам итербеҙ!

Венера ФӘЙЗИЕВА, Дүртөйлө район Советы секретары:

– Беҙҙең райондың бренд сараһы булған “Ҡанатлы ат” фестивале барышында “Айыҡ ауыл”дың “Ныҡлы ғаилә – айыҡ ауыл – көслө Баш­ҡортостан!” күсмә ултырышы үтте. Бөгөн был көнүҙәк йүнәлештәрҙең береһе булып тора. Сарала дуҫтарыбыҙ, таныштарыбыҙ менән осраштыҡ, тәжрибә уртаҡ­лаштыҡ, яҡшы эштәребеҙҙе, шулай уҡ бер юлы үҙебеҙҙең матур байрамыбыҙҙы күрһәттек. Тыуған еребеҙ сәскә атһын, сәләмәт тормош рәүешен алып барыу буйынса ишеткән барлыҡ кәңәштәр тормошҡа ашһын, тип теләйбеҙ. Ауылдарыбыҙ үҫһен, нығынһын, демографик хәл яҡшырһын һәм ерҙә тыныслыҡ хакимлыҡ итһен!

Илдус ХӘМИЕВ, Дүртөйлө районы­ның Иҫке Байыш ауыл биләмәһе хакимиәте башлығы:

– “Айыҡ ауыл” республика конкурсында Иҫке Байыш ауылы еңеүсе тип табылды. Республика Башлығы беҙгә еңеүсе дипломын һәм алты миллион һумлыҡ сертификат тапшырҙы. Ауылдаштарыбыҙ өсөн бик шатбыҙ, сөнки был еңеүгә өлгәшеү өсөн күп көс һалдыҡ. Тәүге тапҡыр 2012 йылда “Айыҡ ауыл”да ҡатнашҡайныҡ, ул саҡта был проектҡа әлегеләй иғтибар булманы. Радий Хәбиров республика Башлығы булып эшләй башлағас, “Айыҡ ауыл” проекты яңы статус алды. Унда ҡатнашыу өсөн муниципаль этапты үтергә кәрәк. 2021 – 2022 йылдарҙа ҡатнаштыҡ, ә инде 2025 йылда ныҡлап тотоноп, район этабында еңеүгә өлгәшеп, республика кимәленә сыҡтыҡ. Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек. Улар араһында “Алтын ҡулдар”, Фәррәх Дәүләтшин сәсәнгә бағышланған шиғырҙар конкурсы киң таралыу алды. Киләсәктә лә был проекттарҙы дауам итербеҙ, тип ышанабыҙ. Ә инде беҙгә тапшырылған алты миллион һум аҡсаны ауылдаштар, йәштәр, балалар ял итһен өсөн спорт һәм балалар майҙансығы эшләүгә тотонасаҡбыҙ.

Фотолар: Рәмилә МУСИНА һәм Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының матбуғат хеҙмәтенән, социаль селтәрҙән.

Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек
Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек
Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек
Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек
Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек
Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек
Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек
Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек
Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек
Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек
Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек
Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек
Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек
Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек
Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек
Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек
Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек
Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек
Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек
Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек
Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек
Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек
Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек
Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек
Ауылдаштарыбыҙ менән 500-гә яҡын төрлө сара үткәрҙек
Автор:Рәмилә Мусина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика