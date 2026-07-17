“Төнгө диспансерлаштырыу”ға килегеҙ!

Республикала “Төнгө диспансерлаштырыу” акцияһына йомғаҡ яһалды. Ул көндөҙ эш ваҡытында поликлиникаға барырға мөмкинлеге булмаған кешеләргә профилактик тикшеренеү үтергә ярҙам итте. Үткән акция барышында 10 июлдә республиканың 884 кешеһе медицина ярҙамы алды. Диспансерлаштырыуҙың тәүге этабын 728 кеше үтте, 156 кеше профилактик тикшеренеү өсөн мөрәжәғәт итте.
Тикшеренеүҙәр һөҙөмтәһендә табиптар 234 кешене тәрән диагностика үтеү һәм диагнозды асыҡлау өсөн икенсе этапҡа ебәрҙе. Табиптар тарафынан бөтәһе 248 сир асыҡланды, шуларҙан 123 хроник сир тәүге тапҡыр диагнозланған. Бынан тыш, 388 кешенең хәүеф төркөмөндә булыуын асыҡлағандар – тәмәке тартыу, түбән физик әүҙемлек һәм һимеҙлек. 135 пациент өҫтәмә тикшеренеүҙәр үтәсәк.
“Төнгө диспансерлаштырыу” акцияһы эшләүсе халыҡтың профилактик ярҙамдан файҙаланыу мөмкинлеген арттыра, ваҡытында сирҙәрҙе асыҡларға һәм иртәнге этапта дауалана башларға ярҙам итә.
Сәләмәтлегегеҙҙе 17 июлдә 20:00 сәғәттән төнгә тиклем тикшертә алаһығыҙ. Артабанғы “Төнгө диспансерлаштырыу” 7 һәм 21 августа үтә. Үҙегеҙ менән паспортығыҙ, ОМС полисы булһын. Йәшәгән урынығыҙҙағы поликлиникаға мөрәжәғәт итегеҙ.
Фото: Һаулыҡ һаҡлау министрлығы сайтынан.