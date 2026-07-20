Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
20 Июля , 09:50

Йомортҡаның файҙаһын беләһегеҙме?

Ә уны көнөнә нисәү ашарға ярай? Күпме ваҡыт бешерергә?..

Йомортҡаның файҙаһын беләһегеҙме?Йомортҡаның файҙаһын беләһегеҙме?
Йомортҡаның файҙаһын беләһегеҙме?

Йомортҡа составында бөтә витаминдар һәм микроэлементтар, кеше организмына файҙалы булған туҡлыҡлы матдәләр бар.

Йомортҡа - аҡһымға бай ризыҡ, ә бына углеводтар уның составында юҡ тиерлек. Шуға ла уны ябығыусылар хуп күрә.

Йомортҡа – Д витамины ҡаҙнаһы, холестеринды төшөрә, файҙалы майҙарға бай, нервы системаһын нығытыуға һәләтле, мейе эшмәкәрлеген шәбәйтә, йөрәкте һәм ҡан тамырҙарын һаҡлай, күҙҙәрҙең һаулығын нығыта. Даими йомортҡа ашап торған кешенең тырнаҡтары матурлана, сәстәре ҡуйыра.

Йомортҡаның һарыһы айырыуса файҙалы. Ул тулыһынса тиерлек эшкәртелеп, файҙалы матдәләргә бүленеп бөтә; йөрәкте, мейене һәм тәнде нығыта; күкрәкте, үпкәләрҙең эшмәкәрлеген яҡшырта; ашҡаҙан, эсәк, һейҙек ҡыуығы ауырыуҙарын дауалай; күп ҡан юғалтҡан кешеләрҙең хәлен яҡшырта.

Ләкин сей йомортҡа һарыһы ашҡаҙанға, бөйөрҙәргә зарарлы — таш ултырырға мөмкин, тәнгә бетсәләр сығара.

Йомортҡаны ярым сей, ярым бешкән килеш ашарға кәрәк. Бының өсөн уны ҡайнар һыуға һалғас, 100-гә тиклем һанарға кәрәк. Шул саҡта йомортҡа бешер-бешмәҫ була. Ә иң яҡшыһы — йомортҡаны һытып, һыуҙа йә һөттә бешереү.

Көнөнә бер-ике йомортҡа ашау етә, ти белгестәр. Аллергия менән яфаланғандар бүҙәнә йомортҡаһына өҫтөнлөк бирһә, күпкә яҡшыраҡ.

Шулай ҙа һәр нәмәлә сама булырға тейеш. Һау-сәләмәт булығыҙ!

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика