Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
21 Июля , 16:50

Ҡапыл теш һыҙлаһа, нисек баҫырға?

Был алымды миңә шифаханала бер ҡатын өйрәткәйне. Төндә улымдың теше һыҙлай башланы. Баяғы кәңәштең, ысынлап та, файҙаһы тейҙе. 

Ҡапыл теш һыҙлаһа, нисек баҫырға?Ҡапыл теш һыҙлаһа, нисек баҫырға?
Ҡапыл теш һыҙлаһа, нисек баҫырға?

“Теш һыҙлау – иң ауыр, үҙәккә үткес күренештәрҙең береһе. Ҡайһы саҡта ул шул тиклем көтмәгәндә башлана. Шунда уҡ дауаханаға барыу мөмкинлеге лә булмауы бар.

Бер мәл төндә улымдың теше һыҙлай башланы. Ауыртыу шул тиклем көслө, бала сыҙамай, илай. Шул ваҡыт шифаханала бергә булған ҡатын өйрәткән рецепт иҫкә төштө. Ул ханым халыҡ медицинаһы менән ныҡ ҡыҙыҡһына ине.

Шулай итеп, бер үк күләмдә һуған һәм һарымһаҡ алабыҙ һәм шуны иҙеп (блендер, ҡырғыс һ.б. ярҙамында), саҡ ҡына тоҙ өҫтәйбеҙ. Ошо ҡатнашманы яҡшы итеп болғап, бутҡа хәлендәге иҙмә эшләйбеҙ. Ауыртҡан тешкә әлеге иҙмәне һылап, өҫтөнә стерилләнгән бинт киҫәге ябабыҙ. Беҙҙең осраҡта ҡыҙыбыҙҙың теше ауыртыуы 1-2 минут эсендә баҫылды.

Күреүегеҙсә, бер ҡатмарлылығы ла юҡ, һуған, һарымһаҡ һәм тоҙ һәр хужабикәнең аш-һыу бүлмәһендә һәр ваҡыт бар. Минең кәңәшем, бәлки, тағы кемгәлер ярҙам итер.

Елена Максимова.

Светлогорск ҡалаһы".

Фото: Розалия Хисаева. 

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика