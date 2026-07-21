Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
20 Июля , 19:05

Пәйғәмбәр тырнағы яман шештән дә һаҡлай

Баҡсалағы сағыу сәскәнең көсө хайран ҡалмалы. Унан яһалған шифалы рецептар - яҙмала.

Пәйғәмбәр тырнағы яман шештән дә һаҡлайПәйғәмбәр тырнағы яман шештән дә һаҡлай
Пәйғәмбәр тырнағы яман шештән дә һаҡлай

Баҡсаларҙа күҙҙең яуын алып ултырған календула (пәйғәмбәр тырнағы) сәскәһе ифрат файҙалы икәнлеген беләһегеҙме?

Календула нервыны тынысландыра, йөрәк эшмәкәрлеген көсәйтә, бәүелде ҡыуа, ҡанды таҙарта. Бауыр, ашҡаҙан сирҙәрен дауалауҙа кәңәш ителә. Яман шеш осрағында тигеҙ өлөштәрҙә алынған пәйғәмбәр тырнағы сәскәһе менән меңъяпраҡ үләне төнәтмәһе ярҙам итә.

Ике балғалаҡ календула сәскәһенә 400 миллиграмм ҡайнар һыу ҡойоп, 15 минут тоталар. Һөҙәләр. Был шифа бауыр, ашҡаҙандың асыҡ яраһы, гастрит, рахит һәм тире ауырыуҙарында тәҡдим ителә. Дауаны көнөнә дүрт тапҡыр 100-әр миллиграмм эсергә.

Мин уны тамаҡ шешкәндә файҙаланам, файҙаһы ҙур. Шулай ҙа табип менән кәңәшләшергә онотмағыҙ.

Автор фотоһы.

Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика