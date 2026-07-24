Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
23 Июля , 19:50

Ниндәй үләнде йә дарыуҙы эскәс ҡояшҡа сығырға ярамай?

Ҡайһы бер дарыуҙарҙы эскәс, тире ҡояш нурҙарына айырыуса һиҙгерләнә: ул яна, ҡуҙғый, таптар барлыҡҡа килә, аллергия башлана. Дарыу төймәләренән дә, үлән төнәтмәләренән дә шулай булыуы мөмкин. Әлеге эҫе көндәрҙә быны айырыуса белеп ҡуйыр кәрәк.

Ниндәй үләнде йә дарыуҙы эскәс ҡояшҡа сығырға ярамай?Ниндәй үләнде йә дарыуҙы эскәс ҡояшҡа сығырға ярамай?
Ниндәй үләнде йә дарыуҙы эскәс ҡояшҡа сығырға ярамай?

Ҡайһы бер дарыуҙарҙы эскәс тиренең ультрафиолет нурланышҡа һиҙгерлеге арта. Ҡояш тәьҫирендә айырым препараттар химик реакцияға инә, тире күҙәнәктәренә зыян килә.

Антибиотиктарҙан - доксициклин, тетрациклин, ципрофлоксацин, офлоксацин, бисептол, сульфаметоксазол - ҡояшта тән бешә, таптар, ҡысыу барлыҡҡа килә.

Бәшмәккә ҡаршы сараларҙы - гризеофульвин, тербинафин - оҙайлы эскәндә ҡояштан һаҡланырға кәрәк.

НПВС (ялһыныуға ҡаршы стероид булмаған препараттар) - кетопрофен, ибупрофен, напроксен, айырыуса кетопрофен-гель ҡояш радиацияһын тарта, һеңдерә.

Бәүел ҡыуыусы һәм ҡан баҫымын төшөрөүсе дарыуҙар - гидрохлоротиазид, амилорид, амлодипин - оҙаҡ эскәндә ҡояшта һирәк, әммә көслө реакция тыуҙырыуы бар.

Витамин А-ға оҡшаш ретиноидтар - изотретиноин, ацитретин - тиренең УФ-нурланышҡа һиҙгерлеген арттыра, тән бешеүе хәүефе арта.

Шештәргә ҡаршы, иммунитет күтәреүсе препараттар - метотрексат, 5-фторурацил, сорафениб, вемурафениб, азатиоприн - болотло көндә лә нурланышҡа һиҙгерлекте арттыра.

Антидепрессанттар, психотроп матдәләр - амитриптилин, хлорпромазин - эскәс тә ҡояшта йөрөү ярамай. Тәбиғәт үләндәренән һары мәтрүшкә - ҡояш нурҙарын иң көслө үткәреүсе.

Дарыуға ҡулланманы иғтибар менән уҡығыҙ: әгәр өҫтәмә тәьҫирҙәр араһында фотоһиҙгерлек көсәйеүе хаҡында йәки "УФ-нурланыштан һаҡланығыҙ" тигән яҙыу булһа, ҡояшта оҙаҡ булмағыҙ, SPF (50+) ҡояштан һаҡлау сараларын, оҙон еңле кейем, эшләпә, ҡара күҙлек кейегеҙ.

 

И. Ҡудашева фотоһы. 

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика