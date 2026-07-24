Ниндәй үләнде йә дарыуҙы эскәс ҡояшҡа сығырға ярамай?

Ҡайһы бер дарыуҙарҙы эскәс тиренең ультрафиолет нурланышҡа һиҙгерлеге арта. Ҡояш тәьҫирендә айырым препараттар химик реакцияға инә, тире күҙәнәктәренә зыян килә.
Антибиотиктарҙан - доксициклин, тетрациклин, ципрофлоксацин, офлоксацин, бисептол, сульфаметоксазол - ҡояшта тән бешә, таптар, ҡысыу барлыҡҡа килә.
Бәшмәккә ҡаршы сараларҙы - гризеофульвин, тербинафин - оҙайлы эскәндә ҡояштан һаҡланырға кәрәк.
НПВС (ялһыныуға ҡаршы стероид булмаған препараттар) - кетопрофен, ибупрофен, напроксен, айырыуса кетопрофен-гель ҡояш радиацияһын тарта, һеңдерә.
Бәүел ҡыуыусы һәм ҡан баҫымын төшөрөүсе дарыуҙар - гидрохлоротиазид, амилорид, амлодипин - оҙаҡ эскәндә ҡояшта һирәк, әммә көслө реакция тыуҙырыуы бар.
Витамин А-ға оҡшаш ретиноидтар - изотретиноин, ацитретин - тиренең УФ-нурланышҡа һиҙгерлеген арттыра, тән бешеүе хәүефе арта.
Шештәргә ҡаршы, иммунитет күтәреүсе препараттар - метотрексат, 5-фторурацил, сорафениб, вемурафениб, азатиоприн - болотло көндә лә нурланышҡа һиҙгерлекте арттыра.
Антидепрессанттар, психотроп матдәләр - амитриптилин, хлорпромазин - эскәс тә ҡояшта йөрөү ярамай. Тәбиғәт үләндәренән һары мәтрүшкә - ҡояш нурҙарын иң көслө үткәреүсе.
Дарыуға ҡулланманы иғтибар менән уҡығыҙ: әгәр өҫтәмә тәьҫирҙәр араһында фотоһиҙгерлек көсәйеүе хаҡында йәки "УФ-нурланыштан һаҡланығыҙ" тигән яҙыу булһа, ҡояшта оҙаҡ булмағыҙ, SPF (50+) ҡояштан һаҡлау сараларын, оҙон еңле кейем, эшләпә, ҡара күҙлек кейегеҙ.
И. Ҡудашева фотоһы.