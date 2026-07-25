Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
24 Июля , 19:05

Был эсемлек эсәктәрҙе таҙарта

Шулай уҡ артыҡ тән ауырлығынан да ҡотолорһоғоҙ.

Был эсемлек эсәктәрҙе таҙартаБыл эсемлек эсәктәрҙе таҙарта
Был эсемлек эсәктәрҙе таҙарта

120 грамм таҙартылған ҡабаҡ орлоғо, ярты балғалаҡ куркума, ярты аш ҡалағы онталған (порошок хәлендәге) имбир, өс стакан ҡайнап һыуынған һыу алабыҙ. Ҡабаҡ орлоғо, куркума һәм имбирға һыуҙың бер өлөшөн ҡушабыҙ һәм блендерҙа берҙәм масса барлыҡҡа килгәнсе иҙәбеҙ.

Һыуҙың ҡалғанын өҫтәп, болғағас, эсемлек әҙер. Ошо эсемлекте бер аҙна дауамында иртәнсәк бер стакан эсергә.

Ниндәй маҡсатта ҡулланалар? Иң төп тәғәйенләнеше – эсәктәрҙе таҙартыу, унда тупланған шлактарҙан, паразиттарҙан ҡотолоу. Эсемлек ябыҡтырыу көсөнә лә эйә.

Эсемлекте сама менән ҡулланһағыҙ, зыяны, иҫкәрмәләре юҡ. Шулай ҙа халыҡ дауаһын ҡулланырҙан алда табип менән кәңәшләшергә онотмағыҙ.

Автор фотоһы.

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика