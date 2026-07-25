Премьер-министр "Рәхәттә" форумына килде

Башҡортостан Хөкүмәте Премьер-министры Андрей Назаров Өфөләге “Ҡашҡаҙан” паркында үткәрелгән V “Рәхәттә” халыҡ-ара сәләмәтлек һәм туризм фестивалендә булды. Ул һауыҡтырыу туризмының сәйәхәттәрҙең заманса индустрияһының төп йүнәлештәренең береһе икәнлеген билдәләне.
Быйылғы форумдың төп идеяһы – ватандаштар тарафынан ялдың урынды алмаштырыу ғына түгел, көстө тергеҙеү, иҫкәртеү һәм үҙең тураһында хәстәрлек тә. Форум программаһында – һөнәрмәндәр халыҡ художестволы промыслалары күргәҙмәһе, “ГастроРәхәт” гастрофестивале, мунсалар ҡаласығы, спорт майҙансыҡтары, балалар теннис турниры, белгестәр менән осрашыуҙар һәм һауыҡтырыу хеҙмәттәре индустрияһында һөнәри стандарттар тураһында һөйләшеү. Андрей Назаровтың һүҙҙәренә ҡарағанда, туризм йәһәтенән дә кешеләрҙең ихтыяждары үҙгәрә.
- Донъя ысын велнесс-бум кисерә. Уның нигеҙендә - иҫкәртеүгә, тергеҙеүгә һәм эске гармонияға эйә булыу. Рәсәй туристарының 60 проценты сәйәхәтте шәхсән физик һәм менталь именлеккә инвестиция тип ҡарай, - тип белдерҙе спикер.
Премьер-министр һүҙҙәренә ҡарағанда, Башҡортостан тармағы тәбиғи мираҫҡа, этник, мәҙәни йолаларға һәм медицина ҡеүәтенә таяна. Республикала 60-ҡа яҡын шифахана бар. Улар 200 меңдән ашыу кешене ҡабул итә ала. Курорттарҙа ял итеү һаны буйынса Рәсәй Волга буйы федераль округының курорт булмаған төбәктәре араһында беренсе урын биләй.
– Беҙ маҡсатлы рәүештә сәйәхәтсенең яңы тибы – һаулыҡты нығытыуҙың сифатына талапсан булғаны өсөн тулы ҡеүәтле экологик система булдырабыҙ. Һуңғы өс йылда турист индустрияһына республикала 1,7 миллиард һумдан ашыу йәлеп ителде. Һуңғы йыл һөҙөмтәһе буйынса туристар ағымы һигеҙ проценттан ашыуға артты һәм 2,4 миллион һум тәшкил итте, - тине Андрей Назаров.
Форумдың ғәмәли өлөшө шулай уҡ һаулыҡ темаһына бәйле. Майҙансыҡта Башҡортостан Һаулыҡ һаҡлау министрлығының “Оҙон ғүмерлелек" программаһы эшләй. Сараға килеүселәр бушлай диагностика үтә, биологик йәшен билдәләй, организмдың хәлен, хәүефтең булыу-булмауын асыҡлай ала.
Айырым иғтибар медицина булмаған һауыҡтырыу өлкәһендәге сифатҡа һәм хәүефһеҙлеккә бүленде. Форумдың беренсе көнөндә Милли мунса берекмәһе, Евразия мунса федерацияһы, Санкт-Петербургтың Туристик һәм экскурсиялар ойошмалары ассоциацияһы, республиканың Сауҙа һәм хеҙмәттәр министрлығы менән килешеүгә ҡул ҡуйылды. Документ һөнәри стандарттарға һәм тармаҡ өсөн методик рекомендацияларға ҡағыла.
– Медицина булмаған туризм өлкәһен системаға һалырға ваҡыт. Бишенсе йыл үткәргән форум – баҙарҙы ғәҙел, асыҡ иткән, стандартлаштырған төп инструмент. Ҡағиҙәләрҙең юҡлығы һөҙөмтәһендә кешеләрҙең үҙ һаулығын хәүеф ҡуйырға ярамай, - тине республиканың тышҡы иҡтисади бәйләнештәр һәм конгресс эшмәкәрлеге министры Маргарита Болычева.
Өфөнө Рәсәйҙең мунса баш ҡалаһы тип атарға мөмкин, бының өсөн барыһы ла бар, тип билдәләне Санкт-Петербургтың Закондар сығарыу йыйылышы депутаты, туризм индустрияһы буйынса профилле комиссия рәйесе Елена Рахова.
Форумдың социаль өлөшө кеше тураһындағы дөйөм хәстәрлеккә бәйле. Сара барышында мобиль мунса махсус хәрби операция биләмәһенә тапшырылды.
- Яугирҙәр өсөн мунса гигиена сараһы ғына түгел. Ул сирҙәрҙән ҡотолорға, ауыр яу бурыстарынан психологик йәһәттән ҡасырға булышлыҡ итә, - тине Андрей Назаров.
“Рәхәттә” форумы ике көн дауам итә. Сараны Башҡортостан Хөкүмәте ойоштора. Дүрт йыл эсендә был проект Ҡырмыҫҡалы районындағы локаль проекттан халыҡ-ара дискуссияға һәм һаулыҡ, спорт, туризм өлкәһендәге күргәҙмә майҙансығына тиклем юл үтте. Быйыл фестиваль географияһын биш ил һәм Рәсәй төбәктәре тәшкил итә.
Сығанаҡ: Башҡортостан Хөкүмәтенең матбуғат хеҙмәте, фото: Сергей Чудаков.
https://mgazeta.com/news/novosti/2026-07-25/andrey-nazarov-posetil-v-mezhdunarodnyy-forum-zdorovya-i-turizma-na-rahate-4762721
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!