“Рәхәттә” фестивалендә мөһим документҡа ҡул ҡуйылды

Өфөләге “Ҡашҡаҙан” паркында “Рәхәттә” сәләмәтлек һәм туризм фестивален асыу тантанаһында Өфө ҡалаһы хакимиәте башлығы вазифаһын ваҡытлыса башҡарыусы Рөстәм Шәрипов, эксперттар һәм башҡалар ҡатнашты. Сара барышында дүрт яҡлы килешеү төҙөлдө. Евразия мунса федерацияһы рәйесе Кристина Бугрова (Өфө), “ТЭОС” туризм һәм экскурсиялар ойошмалары һәм белгестәре ассоциацияһы президенты Владимир Кригер (Санкт-Петербург), Милли мунсалар ойошмаһы берекмәһе президенты Наталья Маслова (Мәскәү) һәм Башҡортостандың эшҡыуарлыҡ һәм туризм министры Светлана Верещагина хеҙмәттәшлек итеү тураһындағы документҡа ҡул ҡуйҙы.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, Башҡортостан халҡы өсөн ике көн дауамында “Рәхәттә” халыҡ-ара сәләмәтлек һәм туризм форумы сиктәрендә мунса ҡаласығы эшләйәсәк. Бөтә Рәсәйҙән 30-лап алдынғы мобиль мунса, мейес, чан һәм һипмә ҡоролмалар етештереүселәр эҫе мунса яратыусыларҙы йыя. Киң асыҡ майҙансыҡтағы күп кеше һыймалы тултырылған йәмәғәт мунсаһында парҙа сабынып буласаҡ. Бөтә Рәсәйҙән саҡырылған сабыныу оҫталары балаларҙы сабындырыу, хуш еҫтәр менән боҫландырыу серҙәрен акса, этник һәм халыҡ ысулдарын күрһәтә.
Форумда сатырҙағы мунсаларҙы, чемпион мунсаларын, палатка-мунса, бура мунса, сатыр-мунса, мангал-мейестәрен, чандар, мунса өсөн майҙар, һыуыҡ бүлмәләр һәм башҡаларҙы күрергә мөмкин.
Мунса оҫталығы буйынса чемпионаттар - форумдың төп ваҡиғаһы. 25 июлдә “Рәхәттә-2026” коллектив сабыныу буйынса Рәсәй чемпионаты финалы үтә.
Шулай итеп, “Рәхәттә”гә килеү өсөн түбәндәге сәбәптәр бар:
Әгәр һеҙгә бер көн генә ял етмәй икән, фестиваль биләмәһендә палаткалар майҙансығы буласаҡ. Палатканы үҙегеҙ менән алып килергә йәки ҡуртымға алып торорға мөмкин.
Шулай итеп, 25-26 июлдә баш ҡалалағы “Ҡашҡаҙан” паркы һеҙҙе көтә.
Айһылыу Низамова фотолары.