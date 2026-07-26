Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
26 Июля , 17:00

Оло йәштәгеләр өсөн иң файҙалы балыҡ

Иң мөһиме - улар ҡиммәт түгел! Табиптар өлкәндәргә балыҡты аҙнаһына биш тапҡыр ашарға кәңәш итә.

Оло йәштәгеләр өсөн иң файҙалы балыҡОло йәштәгеләр өсөн иң файҙалы балыҡ
Оло йәштәгеләр өсөн иң файҙалы балыҡ

Оло йәштәгеләр өсөн иң файҙалы балыҡ – треска, минтай һәм хек, тип иҫәпләй табип-диетолог, медицина фәндәре докторы Марият Мухина.

Уның һүҙҙәренсә, был балыҡтар йодҡа бай, шулай уҡ составында аҡһым һәм политуйындырылған кислоталар бар. Ә иң мөһиме, ул ҡиммәт түгел.

“Йод ҡалҡан биҙен, уның гормондарын синтезлауҙы һәм метаболизмды әүҙемләштерә. Айырыуса был диңгеҙҙән алыҫта йәшәгән ололарға кәрәк”, - ти белгес.

Шулай уҡ, балыҡтағы аҡһым күҙәнәктәр һәм инфекциялар менән көрәшкән антиесемдәрҙе синтезлау өсөн төҙөлөш материалы булып тора, тип өҫтәне Мухина.

Оло йәштәге кешенең менюһында балыҡ аҙнаһына биш тапҡыр, көнөнә 150-200 грамм булырға тейеш. Ҡыҙҙырған саҡта ризыҡта һаулыҡ өсөн хәүефле канцерогендар барлыҡҡа килә, шуға күрә уны быуҙа әҙерләү, быҡтырыу йәки бешереү яҡшыраҡ.

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика