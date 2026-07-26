Оло йәштәгеләр өсөн иң файҙалы балыҡ – треска, минтай һәм хек, тип иҫәпләй табип-диетолог, медицина фәндәре докторы Марият Мухина.
Уның һүҙҙәренсә, был балыҡтар йодҡа бай, шулай уҡ составында аҡһым һәм политуйындырылған кислоталар бар. Ә иң мөһиме, ул ҡиммәт түгел.
“Йод ҡалҡан биҙен, уның гормондарын синтезлауҙы һәм метаболизмды әүҙемләштерә. Айырыуса был диңгеҙҙән алыҫта йәшәгән ололарға кәрәк”, - ти белгес.
Шулай уҡ, балыҡтағы аҡһым күҙәнәктәр һәм инфекциялар менән көрәшкән антиесемдәрҙе синтезлау өсөн төҙөлөш материалы булып тора, тип өҫтәне Мухина.
Оло йәштәге кешенең менюһында балыҡ аҙнаһына биш тапҡыр, көнөнә 150-200 грамм булырға тейеш. Ҡыҙҙырған саҡта ризыҡта һаулыҡ өсөн хәүефле канцерогендар барлыҡҡа килә, шуға күрә уны быуҙа әҙерләү, быҡтырыу йәки бешереү яҡшыраҡ.