Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
27 Июля , 12:45

Еҫ тә бөттө, тамаҡ та ауыртмай, аңҡау ҙа ҡанамай...

Миләүшә: "Ауыҙымдағы насар еҫте бөтөрҙөм", - тип яҙа.

Еҫ тә бөттө, тамаҡ та ауыртмай, аңҡау ҙа ҡанамай...Еҫ тә бөттө, тамаҡ та ауыртмай, аңҡау ҙа ҡанамай...
Еҫ тә бөттө, тамаҡ та ауыртмай, аңҡау ҙа ҡанамай...

Миләүшә исемле ҡатын-ҡыҙ шулай тип яҙған:

"Бер һауыт теш порошогына бер балғалаҡ сәй содаһы, бер балғалаҡ ваҡ (экстра) тоҙ, ваҡлап 1 таблетка трихопол дарыуы (мин 2 таблетка һалдым) өҫтәйһең. Кис йоҡлар алдынан тештәрҙе таҙартып, тамаҡты сайҡап ятам. Еҫ тә бөттө, тамаҡ ауыртыуҙары, аңҡау ҡанауҙары ла юҡҡа сыҡты.

Яһаған порошогым гел кәштәлә тора. Нисә йыл инде тамағым ҡытыҡлай башлауға шуның менән таҙартам, тамаҡ шешмәй үтеп китә. Элек ЗОЖ гәзитенән алынған рецепт. Файҙаланып ҡарағыҙ, шифаһы булыр".

 

Автор фотоһы.

Сығанаҡ: https://vk.com/wall-226804616_626

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика