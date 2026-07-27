Еҫ тә бөттө, тамаҡ та ауыртмай, аңҡау ҙа ҡанамай...

Миләүшә исемле ҡатын-ҡыҙ шулай тип яҙған:
"Бер һауыт теш порошогына бер балғалаҡ сәй содаһы, бер балғалаҡ ваҡ (экстра) тоҙ, ваҡлап 1 таблетка трихопол дарыуы (мин 2 таблетка һалдым) өҫтәйһең. Кис йоҡлар алдынан тештәрҙе таҙартып, тамаҡты сайҡап ятам. Еҫ тә бөттө, тамаҡ ауыртыуҙары, аңҡау ҡанауҙары ла юҡҡа сыҡты.
Яһаған порошогым гел кәштәлә тора. Нисә йыл инде тамағым ҡытыҡлай башлауға шуның менән таҙартам, тамаҡ шешмәй үтеп китә. Элек ЗОЖ гәзитенән алынған рецепт. Файҙаланып ҡарағыҙ, шифаһы булыр".
Автор фотоһы.
Сығанаҡ: https://vk.com/wall-226804616_626