Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
28 Июля , 07:00

Көнөнә бер генә ҡалаҡ эсһәгеҙ, ҡан тамырҙарығыҙ тап-таҙа булыр

Файҙаһы нимәлә? Лимон һуты организмға һелтеле йоғонто яһай. Уның составындағы С витамины атеросклероздың көсәйеүен (артерияларҙың ҡатыуын) кәметергә ярҙам итә. Бынан тыш, ул артерияларҙа насар холестерин тупланыуына юл ҡуймай. Алма һеркәһенең иң ҙур файҙаһы - организмда шәкәр һәм инсулин кимәлен нормала тоторға булышлыҡ итеүендә. Һарымһаҡ...

Көнөнә бер генә ҡалаҡ эсһәгеҙ, ҡан тамырҙарығыҙ тап-таҙа булырКөнөнә бер генә ҡалаҡ эсһәгеҙ, ҡан тамырҙарығыҙ тап-таҙа булыр
Көнөнә бер генә ҡалаҡ эсһәгеҙ, ҡан тамырҙарығыҙ тап-таҙа булыр

Был ҡатнашманы көнөнә бер аш ҡалағы ғына ҡабул итергә кәрәк. Ул вена һәм артерияларҙы таҙарта.

Шулай итеп беҙгә кәрәк:

  • бер сынаяҡ лимон һуты;
  • бер сынаяҡ алма һеркәһе;
  • бер сынаяҡ ваҡланған һарымһаҡ;
  • бер сынаяҡ ваҡ итеп туралған имбир тамыры;
  • бер сынаяҡ бал.

Ошоларҙың барыһын бергә ҡушып, ағас ҡалаҡ менән һәйбәт итеп бутағыҙ. Унан таҙа быяла банкаға һалып, һыуытҡыста һаҡлағыҙ. Бәләкәйерәк бер нисә банкаға бүлеп һалырға ла мөмкин.

Файҙаһы нимәлә? Лимон һуты организмға һелтеле йоғонто яһай. Уның составындағы С витамины атеросклероздың көсәйеүен (артерияларҙың ҡатыуын) кәметергә ярҙам итә. Бынан тыш, ул артерияларҙа насар холестерин тупланыуына юл ҡуймай. Алма һеркәһенең иң ҙур файҙаһы - организмда шәкәр һәм инсулин кимәлен нормала тоторға булышлыҡ итеүендә. Һарымһаҡ төрлө вирустарға ҡаршы тора, ҡан баҫымын нормаға килтерә, тамырҙарҙы таҙарта. Имбир - көслө антиоксидант, ул организмдағы елһенеү процестарын туҡтата, йөрәк-ҡан тамырҙары системаһына ыңғай йоғонто яһай. Ә балдың файҙаһын барыбыҙ ҙа яҡшы белә. 

Бынан тыш, был ҡатнашма иммунитетты ла нығыта.

ИҒТИБАР: Халыҡ дауалауы алымдарын ҡулланыр алдынан табип менән кәңәшләшеү мотлаҡ! 

(“Твое Здоровье” төркөмөнән).

Фото: Рөстам Вәлиев ("Балтач таннары"). 

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика