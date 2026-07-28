Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
28 Июля , 14:20

Әсәйем ошо мәлдә гел сөгөлдөр кеүәҫе эсә ине

Бер ай эсә һәм ошо ваҡыт ҡанды таҙартырға тулыһынса етә, ти торғайны. Рецебын һеҙгә лә тәҡдим итәм. 

Әсәйем ошо мәлдә гел сөгөлдөр кеүәҫе эсә инеӘсәйем ошо мәлдә гел сөгөлдөр кеүәҫе эсә ине
Әсәйем ошо мәлдә гел сөгөлдөр кеүәҫе эсә ине

"Август-сентябрь тирәһендә әсәйем йыл һайын сөгөлдөр кеүәҫе яһап, бер ай дауамында эсә ине. Әле уның рецебы буйынса мин дә яһаным. Сөгөлдөрҙөң витаминдарға иң бай, файҙалы сағы, ҡанды таҙартыр өсөн бик ҡулай.

Бер баш сөгөлдөрҙө өсбошмаҡҡа тураған кеүек итеп турап, өс литрлыҡ банкаға һалырға. Шуға 20-30 бөртөк йөҙөм емеше, ярты лимонды турап өҫтәргә һәм ҡайнаған һыу ҡойорға. Һыу йылымысланғас (эҫе булмаһын), бер аш ҡалағы бал, бер семтем сүпрә (ҡомалаҡтыҡы булһа, тағы ла яҡшыраҡ) өҫтәп, ҡаплап ҡуйырға.

Иртәгәһенә үк яртышар стаканлап эсә башларға. Эшләп, эсеп ҡарағыҙ әле, дуҫтар! Сәләмәт булығыҙ!" - тип яҙҙы Вәсимә апай.

Фото: Вәсимә апайҙың шәхси альбомынан.

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика