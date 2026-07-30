Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
30 Июля , 00:45

Ябай сәй төрлө осраҡтарҙа ярҙам итә

Мәҫәлән, йөклө ҡатындар йәки машинала йөрөгәндә күңеле болғанған кешеләр йәшел сәй сәйнәһә, шунда уҡ уҡшыу, ҡоҫҡо килеү баҫыла. Әгәр берәйһе яңылыш дарыу эсеп йәки оҙайлы эскелектән ағыуланһа ла. Шулай уҡ...

Ябай сәй төрлө осраҡтарҙа ярҙам итәЯбай сәй төрлө осраҡтарҙа ярҙам итә
Ябай сәй төрлө осраҡтарҙа ярҙам итә

Ябай сәй – күптәр яратып эскән эсемлек. Уның файҙаһы бихисап, быны барыбыҙ ҙа белә, сөнки күптәребеҙ сәйһеҙ тора ла алмай тигәндәй.

Сәй шулай уҡ төрлө осраҡтарҙа тиҙ ярҙам сараһы була ала. Мәҫәлән, йөклө ҡатындар йәки машинала йөрөгәндә күңеле болғанған, “диңгеҙ сире” менән ыҙалаған кешеләр ҡоро йәшел сәй сәйнәһә, шунда уҡ уҡшыу, ҡоҫҡо килеү баҫыла.

Әгәр берәйһе яңылыш дарыу эсеп йәки оҙайлы эскелектән ағыуланһа, сәй ярҙам итә ала. Был осраҡта ҡаты итеп бешерелгән, шәкәр йәки бал ҡушылған һөтлө сәй эсерергә кәрәк.

Һалҡын тейгәндә, тын юлдары шешкәндә йылы сәйгә лимон, ҡара борос һәм бал һалып эсегеҙ (сәй эҫе булмаһын, сөнки балдың файҙалы сифаттары юғала). Был эсемлек бәүелде ҡыуа һәм һәйбәт тирләтә.

Күҙ эренләгәндә, күҙ ҡабаҡтары шешкәндә ҡара һәм йәшел сәйҙе бешереп, ул һыуынғас, ҡоро виноград шарабы (бер стакан сәйгә – бер балғалаҡ) өҫтәп, күҙегеҙҙе йыуығыҙ.

Автор фотоһы. 

 

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика