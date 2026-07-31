Ялдарҙа дегәнәк һыуына төрөнәйек

Был - бик һөҙөмтәле һәм яҡшы ярҙам иткән ысул.
200 г ваҡланған дегәнәк тамырын 2 литр һыуҙа 20-30 минут ҡайнатығыҙ. Ике япманы ошо һыуға манып алып, ауырыуҙы 1,5-2 сәғәткә уларға төрөп һалырға кәрәк.
Процедура ваҡытында йүкә сәскәһе, дегәнәк тамырына 2 сәй ҡалағы бал өҫтәп, ҡайнар сәй эшләп эсергә. Был ысул организмды токсиндарҙан, тоҙҙарҙан таҙартырға, ҡысынғанда, химиотерапия, артрит, экзема, аллергия, Бехтерев ауырыуы, ревматизм ваҡытында ярҙам итә.
Аҙнаһына 2-3 тапҡыр төрөнөргә кәрәк. Курс 10-15 процедура һәм унан күберәк.
Тик ҡулланыр алдынан табип менән кәңәшләшергә онотмағыҙ!
Сығанаҡ: "Һаҡмар" гәзите.