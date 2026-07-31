Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
31 Июля , 16:35

Ялдарҙа дегәнәк һыуына төрөнәйек

Организмды токсиндарҙан, тоҙҙарҙан таҙартырға, ҡысынғанда, химиотерапия, артрит, экзема, аллергия, Бехтерев ауырыуы, ревматизм ваҡытында ярҙам итә. Быны эшләүе ауыр түгел...

Ялдарҙа дегәнәк һыуына төрөнәйекЯлдарҙа дегәнәк һыуына төрөнәйек
Ялдарҙа дегәнәк һыуына төрөнәйек

Был - бик һөҙөмтәле һәм яҡшы ярҙам иткән ысул.

200 г ваҡланған дегәнәк тамырын 2 литр һыуҙа 20-30 минут ҡайнатығыҙ. Ике япманы ошо һыуға манып алып, ауырыуҙы 1,5-2 сәғәткә уларға төрөп һалырға кәрәк. 

Процедура ваҡытында йүкә сәскәһе, дегәнәк тамырына 2 сәй ҡалағы бал өҫтәп, ҡайнар сәй эшләп эсергә. Был ысул организмды токсиндарҙан, тоҙҙарҙан таҙартырға, ҡысынғанда, химиотерапия, артрит, экзема, аллергия, Бехтерев ауырыуы, ревматизм ваҡытында ярҙам итә.

Аҙнаһына 2-3 тапҡыр төрөнөргә кәрәк. Курс 10-15 процедура һәм унан күберәк.

Тик ҡулланыр алдынан табип менән кәңәшләшергә онотмағыҙ!

 

Сығанаҡ: "Һаҡмар" гәзите.

Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика