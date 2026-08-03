Сабыйҙарыбыҙ сәләмәт үҫһен, тиһәгеҙ...

Рәсәй Һаулыҡ һаҡлау министрлығы 3-9 августа Күкрәк һөтө менән имеҙеүҙе популярлаштырыу аҙнаһы үткәреүҙе иғлан итте.
Сабыйҙарҙы күкрәк һөтө имеҙеп үҫтереү - баланың сәләмәтлеген нығытыуҙа иң һөҙөмтәле аҙымдарҙың береһе. Шулай булыуына ҡарамаҫтан, хәҙерге ваҡытта өс сабыйҙың икеһе тәҡдим ителгән алты ай эсендә күкрәк һөтө менән туҡландырылмай. Был күрһәткес һуңғы ике тиҫтә йыл эсендә яҡшырманы, тип борсола белгестәр.
Сабыйҙы имеҙеү сирҙәрҙе иҫкәртеүҙә һәм уның артабанғы үҫешендә мөһим сара булып тора. Уның һау булыуы өсөн тәү сиратта әсәнең репродуктив сәләмәтлеге һәм сәләмәт йөклөлөгө мөһим булыуы билдәле.
Медицина фәндәре докторы Әлфиә Ящук буласаҡ әсәләргә сабый сәләмәтлеген тәьмин итеү буйынса кәңәштәре менән уртаҡлашты. “Йөклөлөк – тыуасаҡ сабыйҙың үҫешен тәьмин итеү өсөн организмдың етди үҙгәрештәргә дусар булған осоро. Шуға күрә ауырлы ҡатын-ҡыҙ төрлө сирҙәргә тиҙ бирешеүсән. Анемия сабыйҙың сәләмәтлегенә кире йоғонто яһай, уның норманан түбән ауырлыҡта йәки ваҡытынан алда донъяға килеүе ихтимал. Әсәнең ҡан баҫымы күтәрелеүе бала һаулығына насар тәьҫир итеүе, өҙлөгөүҙәргә юлыҡтырыуы мөмкин.
Әгәр ҡатын–ҡыҙ әсә булырға йыйына икән, ул ауырға ҡалғансыға ҡәҙәр анализдарҙы тикшереп, гемоглобин кимәлен нормаға еткерергә тейеш. Бала көткән осорҙа тимергә ихтыяж кинәт ике-өс тапҡырға арта, анемияның тәрәнәйеүе, йөклөлөк барышын ҡатмарландырыуы, ҡарындағы баланы үҫеш патологияһына дусар итеүе ихтимал. Хатта бала тейешле гемоглобин кимәле менән тыуыуына ҡарамаҫтан, унда аҙаҡ тимергә ҡытлыҡ күҙәтеләсәк. Ә күкрәк һөтө – яңы тыуған сабый өсөн иң яҡшы ризыҡ. Ул хәүефһеҙ, зарарһыҙ, антиматдәләргә бай булыуы байтаҡ балалар ауырыуҙарынан һаҡлаясаҡ”.
Белгестәр әйтеүенсә, күкрәк һөтө тәүге айҙарҙа сабыйҙарҙы тейешле энергия һәм туҡлыҡлы матдәләр менән тәьмин итә, алты айҙан һуң туҡланыуға ихтыяждың яртыһын үтәй. Бер йәштән һуң туҡланыуға ихтыяждың өстән бер өлөшөн тәьмин итә.
Күкрәк һөтө менән туҡланған балалар зиһен яғынан яҡшы үҫешә, артыҡ ауырлыҡтан, һимеҙлектән яфаланмай, шәкәр диабетына бирешеп бармай. Балаларын имеҙеп үҫтергән әсәләрҙә күкрәк һәм түллек яман шеше хәүефе кәмей.
Имеҙгән әсәләрҙә бала тапҡандан һуң организмдың тергеҙелеүен тиҙләтеүсе окситоциндар күтәрелә. Әсәләрҙә стрестарға ҡаршы тороусанлыҡ көсәйә, депрессия, һөт биҙе һәм түллек шештәре хәүефе кәмей.
Остеопороз һәм һөйәктәр һыныусанлығы үҫеше, йөрәк-ҡан тамырҙары ауырыуҙары, шәкәр диабеты хәүефе бермә-бер кәмей.
Балалар өсөн күкрәк һөтөнөң файҙаһы баһалап бөткөһөҙ: йоғошло сирҙәрҙән аралай, ашҡаҙан-эсәк юлы функцияларының өлгөрөүенә булыша, эсәклек микрофлораһы тиҙерәк формалаша, когнитив һәм телмәр үҫеше яҡшыра. Сабыйҙарҙы әсәләрҙең имеҙеп үҫтереүе – һау-сәләмәт быуын тәрбиәләүҙә мөһим факторҙарҙың береһе.
Айрат Нурмөхәмәтов фотоһы.