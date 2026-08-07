Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
7 Августа , 13:30

Аяҡ һыҙлаһа, лавр ярҙамға килә ала

Бындай дауаны ярты йыл һайын ҡабатларға мөмкин. Әгәр өйҙә булышыу мәшәҡәтле тиһәгеҙ, был дауалау алымын мунсала эшләгеҙ. 

Аяҡ һыҙлаһа, лавр ярҙамға килә алаАяҡ һыҙлаһа, лавр ярҙамға килә ала
Аяҡ һыҙлаһа, лавр ярҙамға килә ала

Халыҡ дауаһының файҙаһы ифрат ҙур: ҡайһы берҙә, хатта дарыу-уколдар ярҙам итмәгән осраҡта, тап ошо алымдар килешеп ҡуя. Һеҙҙең иғтибарға аяҡ быуынының һыҙлауын баҫа торған рецепт тәҡдим итәбеҙ.

Бының өсөн өс ҡап лавр япрағы (30-50 грамм) алырға кәрәк. Шуларҙы 10 литрлыҡ биҙрәләге һыуға һалып, ҡайнатып сығарығыҙ. Һыуҙы аяҡтар бешмәҫлек булғансы һыуытығыҙ һәм 20 минут дауамында аяҡтарҙы ошо һыуҙа тотоғоҙ. Унан йылы ойоҡтар кейергә кәрәк.

Һыуҙы түгергә ашыҡмағыҙ, ябып ултыртып ҡуйығыҙ. Икенсе көндә ошо уҡ һыуҙы йылытырға һәм кисәгесә аяҡты 20 минут тығып ултырырға кәрәк. Шулай өс тапҡыр ҡулланырға мөмкин. Әгәр өйҙә булышыу мәшәҡәтле тиһәгеҙ, мунсала 10 литр ҡайнар һыуға өс ҡап лавр һалып алдан төнәтеп ултыртығыҙ һәм аяҡтарығыҙҙы тығып ултырығыҙ.

Бындай дауаны ярты йыл һайын ҡабатларға мөмкин.

Автор фотоһы. 

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика