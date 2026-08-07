Быны мотлаҡ эшләгеҙ!

Был лимон һәм имбир менән ҡайнатманы йыл һайын көҙөн эшләргә тәҡдим итәләр. Ныҡ тәмле һәм иммунитет өсөн файҙалы.
Ингредиенттар: 1 кг лимон, 300 г яңы имбир, 1,5 кг шәкәр, 500 мл һыу.
Әҙерләү: лимондарҙы йыуабыҙ һәм йоҡа итеп түңәрәкләп турап, орлоҡтарын алып ташлайбыҙ. Имбирҙы таҙартабыҙ һәм йоҡа пластиналар рәүешендә ҡырҡып йәки эре ҡырғыс аша үткәрәбеҙ.
Ҙур кәстрүлдә лимон, имбир һәм һыуҙы бергә болғайбыҙ. Ҡайнатып сығарабыҙ, һуңынан утты кәметеп, 15 минут самаһы йомшарғансы бешерәбеҙ. Шунан шәкәр өҫтәйбеҙ һәм ирегәнсе болғатабыҙ.
Тағы берҙе ҡайнатабыҙ һәм бер сәғәт самаһы әкрен утта бешереп, болғап торабыҙ. Эҫе ҡайнатманы стерилләнгән банкаларға һалып, ҡапҡастар менән ябып, әйләндереп һыуытырға ҡуябыҙ.
Сығанаҡ: "Подслушано. Ейәнсура районы"
Беҙҙең рәсми МАХ каналына яҙылығыҙ: max.ru/gazetabash...