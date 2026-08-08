Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
8 Августа , 05:30

Артыҡ ауырлыҡтан арындыра

Шешенеү бөтә, биттең төҫө матурая. Түбәндә ни бары ике ингредиент менән ике төрлө ысул бирелгән.

Артыҡ ауырлыҡтан арындыраАртыҡ ауырлыҡтан арындыра
Артыҡ ауырлыҡтан арындыра

 

Шешенеүҙән, артыҡ ауырлыҡтан да арындыра

Етен орлоғоноң файҙаһы тураһында беләбеҙ.

Бер ҡалаҡ етен орлоғона бер стакан һыу һалып, 10 минут талғын утта ҡайнатабыҙ ҙа алып һыуытабыҙ. Төнәтмәне һөҙөп тә, һөҙмәйенсә лә эсергә була. Орлоҡтары ашҡаҙан-эсәк юлына ыңғай тәьҫир итә. 1 литр төнәтмәне көнө буйына ике сәғәт һайын яртышар стаканлап эсергә. Тәме оҡшамаһа, берәй һут ҡушып ебәрергә мөмкин. Оҙон юлға сығыр алдынан эсмәгеҙ!

Тағы бер ысул: 100 мл һыуҙы 20 градусҡаса йылытып, 10 мл алма һеркәһе ҡушып, яҡшылап бутарға. Артабан 50 мл кефир ҡойоп ашағандан һуң 30 минут үткәс эсергә.

Табип менән кәңәшләшергә онотмағыҙ.

 

 

Автор:Аклима Гизатуллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика