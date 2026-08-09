Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
9 Августа , 12:35

Бар ауырыуҙы һурып ала

Эштән, урмандан арып, аяҡтарҙы саҡ һөйрәп ҡайтҡанда ла, йыбанмай ошо сараны ҡулланып ҡарағыҙ. Ятыр алдынан эшләгәндә тыныс йоҡлатыр ҙа.

Бар ауырыуҙы һурып алаБар ауырыуҙы һурып ала
Бар ауырыуҙы һурып ала

Аяҡтарығыҙ рәхмәт әйтһен тиһәгеҙ, түбәндәге ысулды иғтибарһыҙ ҡалдырмағыҙ.

Бейек тасҡа йәки киң ауыҙлы биҙрәгә 2-3 литр йылы һыу ҡойоп, кер һабыны төшөрөп иҙәбеҙ, һыу һөт шикелле ағарырға тейеш. Уға бер ус сода һәм диңгеҙ тоҙо өҫтәп, улар иҙелгәнсе болғатырға. Шунан аяҡ түҙерлек дәрәжәгә тиклем ҡайнар һыу ҡойоп, 10 тамсы йод тамыҙырға.

Ошо ҡатнашмалы һыуҙа аяҡтарҙы 15 минут тоторға кәрәк. Артығы ярамай! Был һыу аяҡтың бар ауыртыуҙарын, арыуҙарын һура. Аяҡтарҙы ҡоротоп, крем йә шифалы май, йә зәйтүн майы һылап, тышынан йөн туҡымалы нәски кейеп йоҡларға ятырға.

Был һыуҙы өс тапҡыр ҡулланырға була. Һәр ваҡыт уны эҫетергә һәм тағы 10 тамсы йод өҫтәргә кәрәк. Ошолай 10-12 процедура алғанда (көн һайын) һөҙөмтәһе тиҙ үк һиҙелер. Шунан туҡтатып торорға, ә артабан инде үҙегеҙҙең һаулыҡ торошона ҡарап, йәғни аяҡтарҙа ауыртыу һиҙелгәндә ҡабатларға. Ә кемдең ҡан тамырҙарында проблема һыуҙы ныҡ эҫе итергә кәрәкмәй.

Фото: автор.

 

Автор:Аклима Гизатуллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика