Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Сәләмәт булайыҡ
15 Августа , 21:00

Күҙ табибы ниңә үҙе күҙлек кейә?

"Мин ул ҡатынға ҡаршы килеп ҡараным, тыңламаны. Һөҙөмтәлә эш насар бөттө", - тигән данлыҡлы күҙ хирургы Эрнст Юлдашев үҙе операция яһаған ҡатын тураһында.

Күҙ табибы ниңә үҙе күҙлек кейә?Күҙ табибы ниңә үҙе күҙлек кейә?
Күҙ табибы ниңә үҙе күҙлек кейә?

Данлыҡлы күҙ хирургы, профессор Эрнст Мулдашевтан йыш ҡына "Ниңә һеҙ үҙегеҙ күҙлек кейәһегеҙ?" тип һорайҙар икән. Ул быға: "Минең йөҙөмдә күҙлектән дә матурыраҡ нәмә юҡ", - тип уйынлы-ысынлы яуап бирә.

Ә етди итеп әйткәндә, ул былай ти: "Күҙлек - кешелектең уйлап табылған бөйөк асышы. Кешенең күреү һәләте ҡайһы берҙә насарая, ә күҙлек йә контактлы линзалар менән уны төҙәтәбеҙ. Ә көн дә күҙгә операция яһаған хирург булараҡ, шуны әйтәм: һәр операцияның ауыр эҙемтәләре булырға мөмкин. Ҡаш төҙәтәм тип, күҙ сығарырға була.

Икенсенән, 40 йәшкә етәрәк, кешелә пресбиопия (дальнозоркость) башлана. Миңә 39 йәшлек бер ҡатын килде. Сағыу, матур ҡатын. Үҙ һүҙен бирмәй. Уның күҙендә минус биш диоптрий күрәшлек ине. Мин уның менән һөйләшеп ҡараным, әммә барыбер лазер операцияһы эшләтте. Яҡшы күрә башланы. Тик 40 йәше тулғас, яҡындан насар күрә башланы. Ул барыбер күҙлек алды, әммә элекке матур күҙлек урынына күҙҙәрҙе оло итеп күрһәткән ҡарттарса ямаҡ күҙлек кейергә мәжбүр булды. Хәҙер бит күрәшлектән бик матур оптика өлгөләре бар, һайлап алырға була".

 

Фото: "Башинформ".

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика