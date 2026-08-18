Ҡәнәферҙең дауалау үҙенсәлектәре тураһында күптән билдәле, ә Ҡытай медицинаһында әле лә киң ҡулланыла. Был хуш еҫле тәмләткес бета-каротин, В төркөмө витаминдары, С, Е витаминына, эфир майҙарына бай. Киптерелгән ҡәнәфер күп сирҙән ярҙам итә.
Ауыҙ ҡыуышлығы сирҙәре булғанда, көн һайын ҡәнәфер сәйнәгеҙ. Был кәңәште тотоусылар стоматит, пародонтоз тураһында онотасаҡ. Ҡәнәфер – ауыҙ ҡыуышлығын сафландырыусы тәбиғи сара. Уның эфир майҙары ауыҙҙағы насар еҫте бөтөрә. Тамаҡ ауырта башлағанда ла уны сәйнәргә була.
Бынан тыш аш эшкәртеү, матдәләр алмашыныуҙы яҡшырта, ябығырға ярҙам итә. Бының өсөн ашарға 15 минут ҡалғас ике ҡәнәферҙе бер сәй ҡалағы бал менән сәйнәргә кәрәк.
Ҡәнәфер колит, метеоризмды ла дауалай, ашҡаҙан һуты әселеге түбән булған гастриттан ярҙам итә.
Ҡәнәфер составында яман шеш күҙәнәктәре үҫешен тотҡарлаусы, яңылары барлыҡҡа килеүҙән һаҡлаусы эвгенол матдәһе бар. Ғаиләгеҙҙә яман шеш менән ауырыусы булһа, сирҙе киҫәтеү маҡсатында ҡәнәфер менән дуҫлашығыҙ.
Ҡан баҫымы түбән булыуҙан ярҙам иткән саралар күп түгел, ҡан баҫымы төшөүен һиҙеү менән, ҡабаланмай ғына ике ҡәнәфер сәйнәргә кәрәк. Тәьҫире ҡәһүәнән кәм түгел. Баш ауыртыу бөтөр, хәл инер.
Ашҡаҙан һәм ун икенсе эсәк йәрәхәте, ҡан баҫымы юғары булғанда ҡәнәфер менән дауаланырға ярамай. Ғөмүмән, халыҡ медицинаһы саралары менән дауаланыр алдынан табип менән кәңәшләшергә онотмағыҙ!
Фото: "Бәйләнештә".
📍"Башҡортостан" гәзитенең МАХ рәсми каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan